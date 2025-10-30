Hubble documenta con chiarezza la galassia NGC 6951

A 70 milioni di anni luce dalla Terra, nella tranquilla costellazione di Cefeo, si estende una galassia a spirale. Il cui fascino cattura lo sguardo di astronomi e appassionati: NGC 6951. Il suo centro dorato e le braccia che si avvolgono raccontano di un sistema dinamico. Qui la luce e la materia convivono in un delicato equilibrio. Grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble, la galassia può essere studiata con precisione. Rivelando, in tal modo, dettagli invisibili oltre la foschia dell’atmosfera terrestre.

Galassia NGC 6951: ecco cosa sappiamo grazie al telescopio Hubble

Al nucleo di NGC 6951 si nasconde una formazione stellare. Si tratta di un anello luminoso, largo circa 3.800 anni luce, che circonda il centro e ospita centinaia di stelle in nascita. Le immagini mostrano regioni di idrogeno ionizzato che brillano di rosso intenso, segnando le zone dove il gas è pronto a trasformarsi in nuova vita stellare. In tale anello, più di ottanta ammassi giovanili sono stati identificati, molti con età inferiori a cento milioni di anni.

Il fenomeno che dà origine a tale anello non è casuale. Una barra di stelle attraversa il centro della galassia, convogliando il gas verso il nucleo e creando le condizioni per una fase di intensa attività di starburst. Qui, la pressione e la gravità interagiscono, comprimendo il gas e innescando la nascita di nuove stelle. Tale processo, che può durare decine di milioni di anni, produce intere generazioni di stelle prima che le riserve di gas si esauriscano. Rendendo NGC 6951 un vero laboratorio naturale per studiare il ciclo vitale delle galassie.

Non è ancora chiaro se nel centro della galassia sia presente un buco nero attivo, ma l’ordine e la definizione dell’anello suggeriscono un equilibrio interno tra creazione e distruzione che caratterizza le galassie più dinamiche. In tal senso, la galassia non è solo un oggetto di studio, ma anche un promemoria della continua evoluzione dell’universo.