Google Pixel 11 Pro, in arrivo un nuovo livello fotografico con sensore Sony da 200MP

Dopo il lancio della serie Google Pixel 10, si guarda già al futuro. L’ azienda infatti si prepara già a lanciare la prossima generazione dei suoi smartphone di punta, i Pixel11. Anche se manca circa un anno alla loro presentazione ufficiale, le prime indiscrezioni iniziano a delineare un quadro interessante. Ciò soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico, da sempre punto di forza dei dispositivi firmati Google.

Secondo il leaker Nodar Sikharulidze, il team di sviluppo starebbe testando un nuovo sensore Sony da 200MP, destinato alle versioni Pixel 11 Pro e 11 Pro XL. Tale notizia è stata diffusa attraverso un post sul social X. Ma la cosa importante è che lascia intendere che i test siano ancora in corso e che Google voglia valutare le potenzialità del sensore prima di adottarlo definitivamente. Se confermata, si tratterebbe di un notevole passo avanti rispetto all’attuale modulo fotografico dei Pixel 10 Pro, basato su un sistema triplo da 50+48+48MP.

Pixel 11: nuovo sensore, chip Tensor G6 e quattro varianti in arrivo nel 2026

Il passaggio a un sensore da 200MP rappresenterebbe un vero salto di qualità per la serie Pixel. In quanto si parlerebbe di miglioramenti su più fronti, come nitidezza, gestione della luce e livello di dettaglio, aree in cui Google già eccelle grazie ai suoi algoritmi di elaborazione delle immagini. Il sensore però potrebbe non essere adottato su tutta la gamma. Infatti le prime ipotesi parlano di un’esclusiva per i modelli più avanzati, Pixel11 Pro e 11Pro XL, mentre la versione standard manterrebbe una configurazione più tradizionale.

Le novità però non si fermeranno alla fotocamera. Tutta la nuova linea Pixel 11 dovrebbe essere equipaggiata con il processore Tensor G6. Si tratta di un chip progettato internamente da Google per migliorare prestazioni e autonomia, risolvendo i problemi di surriscaldamento segnalati nelle generazioni precedenti. I nomi in codice dei vari modelli, “Cubs”, “Grizzly”, “Kodiak” e “Yogi”, lasciano intendere che torneranno anche le varianti Fold e XL. Altra strategia che conferma la volontà del brand di mantenere un ecosistema diversificato.

Il debutto ufficiale dei Pixel 11 è previsto per l’autunno 2026, ma alcune fonti interne rivelano che Google starebbe valutando di affidare i primi prototipi a un gruppo ristretto di beta tester per raccogliere feedback reali prima del lancio. Se i test confermeranno le aspettative, il Pixel11 Pro potrebbe diventare uno dei migliori cameraphone mai realizzati prima d’ora.