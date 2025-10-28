Yogi, il robot empatico che vuole rendere la tecnologia più umana

Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere robot che assemblano automobili, consegnano pacchi o percorrono percorsi a ostacoli nei video virali di Boston Dynamics. Ma l’idea di avere un androide che si muove tra le stanze di casa nostra, magari per darci una mano o semplicemente per farci compagnia, sembra ancora uscita da un film di fantascienza. È proprio su questa linea sottile tra realtà e immaginazione che si muove Cartwheel Robotics, una giovane azienda americana che vuole rendere la robotica… un po’ più umana.

Robot o compagno? Yogi prova a colmare il divario tra uomo e macchina

Il loro progetto di punta si chiama Yogi, e già il nome dà un’idea del suo carattere: non un robot freddo e impersonale, ma una presenza calma, empatica, capace di muoversi con grazia e di capire quando restare in silenzio o quando intervenire. Scott LaValley, il fondatore, lo descrive come “un assistente gentile, pensato per la connessione umana”. In sostanza, un robot che non vuole sostituire le persone, ma creare con loro un rapporto di fiducia.

Yogi è costruito con materiali morbidi e sicuri, come il silicone medicale, e dotato di una batteria modulare estraibile che gli permette di lavorare per ore. Dietro i suoi movimenti fluidi c’è un sistema proprietario che integra hardware, intelligenza artificiale e sensori in grado di percepire il contesto e adattarsi al comportamento umano. L’obiettivo non è solo farlo camminare o raccogliere oggetti, ma renderlo davvero “consapevole” di chi ha di fronte. Se percepisce stress nella voce, può abbassare il tono e rispondere con calma; se nota che sei di fretta, si muove in modo più rapido e diretto.

A livello estetico, ricorda un po’ Baymax di Big Hero 6: forme arrotondate, espressione rassicurante e movimenti lenti ma precisi. Dietro quell’aria tenera, però, si nasconde un concentrato di tecnologia che mira a cambiare il modo in cui interagiamo con le macchine. Cartwheel non vuole produrre robot da catena di montaggio, ma compagni di vita, capaci di aiutare, ascoltare e magari — in un futuro non troppo lontano — comprendere davvero.

La startup è sostenuta da Humanoid Global Holdings Corp., che l’ha inserita tra i suoi progetti più promettenti, e sta già attirando l’interesse di ospedali e università. In ambito medico, Yogi potrebbe assistere anziani o pazienti in riabilitazione, offrendo un supporto pratico ma anche emotivo. Se tutto procede secondo i piani, il primo prototipo funzionante sarà presentato al Humanoids Summit di Silicon Valley a dicembre. E chissà, forse tra qualche anno potremmo trovarci a condividere il divano proprio con uno di loro — e a scoprire che la fantascienza, dopotutto, è solo una questione di tempo.