Photoshop: come usare l’AI per modifiche rapide e realistiche

Con le ultime versioni, Adobe Photoshop ha integrato strumenti basati su intelligenza artificiale che cambiano il modo di lavorare sulle immagini. L’obiettivo non è sostituire la creatività dell’utente, ma ridurre i tempi delle operazioni più tecniche, lasciando spazio alla fase artistica.

La novità principale è il riempimento generativo, che consente di aggiungere, spostare o rimuovere oggetti da una foto con un solo comando testuale. Dopo aver selezionato un’area, basta descrivere in poche parole ciò che si vuole ottenere — ad esempio “aggiungi un cielo sereno” o “rimuovi la sedia sullo sfondo” — e Photoshop genera automaticamente la modifica, rispettando luci e prospettiva.

Il risultato è spesso sorprendentemente realistico, soprattutto nei ritocchi di ambienti o ritratti. In molti casi non è necessario alcun intervento aggiuntivo: l’AI riconosce materiali, riflessi e profondità, adattando le texture circostanti per mantenere coerenza visiva.

Dalle sostituzioni automatiche ai miglioramenti cromatici

Oltre al riempimento generativo, Adobe ha introdotto strumenti intelligenti per gestire colore, nitidezza e dettagli. Con “Correzione automatica AI”, il software analizza la scena e ottimizza bilanciamento del bianco, saturazione e contrasto. È un aiuto concreto per chi deve sistemare rapidamente molte foto, ad esempio per cataloghi o contenuti digitali.

Molto interessante anche il nuovo sistema di selezione automatica: l’intelligenza artificiale individua in modo preciso soggetti e sfondi, consentendo di applicare effetti o sfocature localizzate con un solo clic. Questa funzione è utile soprattutto per i ritratti, dove la separazione tra persona e sfondo richiedeva in passato diversi minuti di lavoro manuale.

Gli strumenti AI di Photoshop si integrano anche con Adobe Firefly, il motore generativo dell’azienda, pensato per creare contenuti originali da zero partendo da un testo descrittivo. Le immagini generate possono essere modificate direttamente nel progetto, rendendo più fluido il passaggio tra creazione e ritocco.

Con queste funzioni, Photoshop diventa un ambiente più intuitivo e veloce: l’AI semplifica la parte tecnica, ma il tocco finale resta sempre all’utente, che può concentrarsi sull’equilibrio, sull’emozione e sull’estetica dell’immagine.