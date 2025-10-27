AirDrop: come si usa la funzione di scambio file di Apple

Tra le funzioni più comode dell’ecosistema Apple c’è AirDrop, un sistema che permette di inviare file in modo diretto tra iPhone, iPad e Mac. Non serve internet, cavi o app di terze parti: basta che i dispositivi siano vicini e abbiano Bluetooth e Wi-Fi attivi. Questa è una soluzione della quale gli utenti ormai non riescono più a fare a meno.

Tutti i dispositivi Apple possono usare AirDrop. Bisogna solo scegliere il file che si vuole inviare e scegliere il tasto di condivisione. Una volta selezionata l’icona di AirDrop, compariranno tutti i dispositivi vicini che sono abilitati a ricevere il video, l’immagine o il documento che avete scelto. Il vantaggio è quello di non perdere neanche un po’ di qualità.

Lo stesso discorso vale chiaramente sia utilizzando un iPhone che utilizzando un Mac o un iPad. La funzione è davvero intuitiva e negli anni gli utenti hanno cominciato ad usarla di più tra loro.

Alcuni accorgimenti per usare AirDrop al meglio

AirDrop funziona anche tra iPhone e Mac, in entrambe le direzioni. Si può scattare una foto con il telefono e spedirla subito al computer per modificarla, oppure inviare un PDF dal Mac all’iPhone per leggerlo mentre si è in viaggio. È una delle funzioni più rapide per chi lavora spesso con più dispositivi.

Per evitare invii indesiderati, si può impostare la visibilità scegliendo tra “Solo contatti”, “Tutti” o “Nessuno”. È un dettaglio che fa la differenza, soprattutto in luoghi affollati come treni o biblioteche.

AirDrop può inviare anche più file alla volta, mantenendo i nomi e la qualità originali. È la soluzione ideale per chi non vuole più perdere tempo con cavi o chiavette USB. In pochi istanti, ogni contenuto passa da un dispositivo all’altro in modo naturale, dimostrando come Apple riesca a rendere la tecnologia semplice senza sacrificare la velocità.