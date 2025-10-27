Accise carburanti: dal 2026 più entrate per lo Stato e diesel costerà di più

Nel giro di qualche mese, fare il pieno potrebbe avere tutt’altro sapore per molti di noi. Lo Stato ha deciso di togliere il vantaggio fiscale al gasolio e portarlo allo stesso livello della benzina. Una scelta che, detta così, può sembrare un dettaglio tecnico ma per chi usa veicoli a diesel, la differenza si sentirà direttamente nel portafoglio.

Per anni il gasolio è stato considerato “più conveniente”, soprattutto per chi macina tanti chilometri. Dal 2026 invece le accise saranno identiche e questo significa un costo più alto per i mezzi diesel, mentre la benzina dovrebbe calare leggermente. Non uno sconto da festeggiare, ma un piccolo respiro sì.

Il motivo di questa decisione? Il governo punta a incassare nuove risorse, oltre mezzo miliardo di euro solo nel primo anno. Allo stesso tempo vuole correggere una situazione ormai fuori contesto: un tempo era il diesel a essere promosso come carburante efficiente, oggi se ne sottolineano le emissioni più pesanti, soprattutto nei centri urbani.

Cambiamenti in arrivo, rincaro sul diesel nonostante alcuni vantaggi

Per chi usa l’auto ogni giorno per lavorare, specie autotrasportatori e pendolari, la preoccupazione è più che comprensibile. Il rischio è che tutto ciò che viaggia su gomma — dalla spesa al corriere sotto casa — finisca per costare di più. Eppure, secondo chi difende la riforma, senza scelte di questo tipo la transizione verso mezzi meno inquinanti non partirà mai davvero.

Il provvedimento dovrà ancora affrontare il passaggio al Parlamento e potrebbero arrivare piccoli aggiustamenti, magari a sostegno di chi non ha alternative all’auto. Per ora, però, ci stiamo avvicinando a un cambiamento che tocca la quotidianità di milioni di persone. Molti automobilisti stanno già iniziando a chiedersi se non sia il momento di cambiare auto o passare all’ibrido, ma non tutti possono permetterselo dall’oggi al domani. Per questo il tema resta caldo: la strada verso un futuro più sostenibile è giusta, ma servono scelte che non lascino indietro nessuno.