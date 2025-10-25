The Sims Mobile: confermata la chiusura

Dopo il lancio nel 2018, The Sims Mobile si prepara a dire addio ai suoi giocatori. Electronic Arts ha confermato che i server del gioco verranno disattivati il 20 gennaio 2026. Segnando la fine del progetto su smartphone e tablet. Con l’ultimo aggiornamento rilasciato recentemente, il titolo invita i fan a vivere gli ultimi mesi con nuovi contenuti ed eventi. Offrendo, inoltre, la possibilità di costruire liberamente le proprie case virtuali senza limiti di spesa a partire dal 6 gennaio. È importante sottolineare che non sarà più possibile effettuare acquisti in-app. Inoltre, presto il gioco sarà rimosso dagli store di Apple e Google. Il futuro del franchise è legato a Project Rene. Un titolo ancora in sviluppo che promette di integrare esperienze single-player e multiplayer su più piattaforme. Dunque, compreso il mobile. Secondo le informazioni più aggiornate, il progetto è ancora nelle fasi iniziali e richiederà tempo prima di arrivare sul mercato. Rendendo improbabile un suo debutto immediato dopo la chiusura di The Sims Mobile.

The Sims Mobile: ecco i dettagli della chiusura

La fase attuale di Electronic Arts è particolarmente intensa. Accanto alla gestione della serie dei Sims, l’azienda ha recentemente lanciato il nuovo Battlefield 6. Gioco destinato a competere con franchise consolidati come Call of Duty, e che sta portando avanti un’operazione di delisting dal mercato azionario del valore di 55 miliardi di dollari. La quale potrebbe ridefinire strategie e priorità aziendali.

Nonostante la chiusura imminente, il congedo di The Sims Mobile è pensato per celebrare la community. L’ultimo aggiornamento permette di esplorare tutte le funzionalità senza vincoli economici. Offrendo agli utenti la possibilità di approfittare pienamente dell’esperienza di gioco. La fine di The Sims Mobile segna non solo la chiusura di un capitolo, ma anche l’inizio di una nuova fase per il franchise. Una strategia che punta a trasferire l’esperienza di simulazione sociale in un contesto più moderno e connesso.