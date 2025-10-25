La Spagna propone all’UE l’abolizione dell’ora legale

Il governo spagnolo ha rilanciato la proposta di mettere fine al rituale del cambio dell’ora, rivolgendo la richiesta in modo formale all’Unione Europea. La motivazione è che l’ora legale viene considerata una pratica ormai superata, incapace di garantire risparmi energetici significativi e pesante su benessere e ritmi biologici delle persone.

Secondo il premier spagnolo, l’attuale sistema, che prevede lo spostamento delle lancette in primavera e in autunno, è poco utile e genera più danni che benefici. La Spagna punta quindi a chiedere che i Paesi membri possano scegliere definitivamente se restare a orario invernale o estivo, ponendo fine al cambio semestrale.

Cosa significa davvero per gli spagnoli e per l’Europa

Se la proposta dovesse essere accolta, la Spagna – e potenzialmente altri Paesi dell’Unione – potrebbero restare fissi su un solo orario tutto l’anno, liberandosi del gioco della lancetta. Per la popolazione questo significherebbe più stabilità nei ritmi biologici, meno confusione nelle agende e forse un risveglio un po’ meno traumatico almeno una volta l’anno.

Sul fronte europeo, però, la questione è molto complessa: la coordinazione tra Stati è fondamentale per trasporti, commercio e finanza. Per questo motivo, nonostante una forte opposizione pubblica all’ora legale, l’Europa ha finora fatto fatica a trovare un accordo condiviso.

In definitiva, la proposta della Spagna riapre il dibattito su un tema che molti ritengono superato, ma che implica anche una riorganizzazione pratica e normativa di vasta portata. Se accolta, potrebbe segnare la fine di un’era in cui ogni primavera e autunno lancette e orologi sono protagonisti. Tuttavia, va ben oltre il semplice cambio dell’ora, ha implicazioni su più fronti, in diversi settori e dalle modalità talvolta complesse. Certo, non è così complesso da risolvere, ma nemmeno così facile come potrebbe sembrare. Per il momento, l’UE, al di là di intenti e possibilità effettive, deve prima metter tutti i Paesi membri d’accordo, solo in un secondo momento si potrà decidere come procedere.