Sora si aggiorna: arrivano i video AI con animali e funzioni social

OpenAI continua ad ampliare le capacità di Sora, la sua applicazione per la generazione di video basati su intelligenza artificiale, che in poche settimane ha raggiunto un successo enorme su App Store, conquistando la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e in Canada. L’azienda ha annunciato un nuovo aggiornamento che introduce strumenti di editing video, funzioni social avanzate e una delle opzioni più richieste dagli utenti: la possibilità di trasformare animali domestici e oggetti reali in cameo digitali.

Secondo Bill Peebles, responsabile del progetto, l’aggiornamento è già in fase di distribuzione e rappresenta un passo decisivo per rendere Sora un vero ecosistema creativo. A breve, infatti, gli utenti potranno caricare brevi video dei propri animali, peluche o oggetti personali, che verranno elaborati dall’AI per creare versioni animate utilizzabili nelle scene generate. Queste “repliche” potranno anche essere condivise con altri utenti, permettendo collaborazioni e combinazioni inedite.

Editing, cameo e nuove funzioni social

L’interfaccia di generazione dei video è stata aggiornata per mostrare in tempo reale i cameo più popolari, incentivando la scoperta di contenuti e la condivisione all’interno della community. Si tratta di un’evoluzione naturale del sistema già presente per i cameo umani, che consente di inserire un proprio alter ego digitale nelle scene.

Parallelamente, Sora introduce i primi strumenti di montaggio video, inizialmente limitati all’unione di più clip, ma destinati a diventare sempre più completi con i prossimi aggiornamenti. L’obiettivo è offrire una piattaforma che unisca generazione, personalizzazione e post-produzione in un’unica esperienza fluida.

Sul fronte social, OpenAI ha confermato la creazione di canali tematici dedicati a gruppi, università e aziende, pensati per stimolare l’interazione e la condivisione di progetti tra gli utenti. L’azienda è inoltre al lavoro per migliorare le prestazioni generali dell’app e ridurre i casi di moderazione eccessiva, spesso criticati dalla community.

Android in arrivo e numeri in crescita

Sora rimane accessibile solo su invito e disponibile in pochi Paesi, ma i risultati sono già notevoli. Secondo Appfigures, l’app ha superato i due milioni di download in meno di un mese. La versione per Android è già apparsa sul Google Play Store per la preregistrazione, e il lancio ufficiale è atteso a breve. Peebles ha confermato che l’arrivo è “imminente”, lasciando intendere che il debutto potrebbe avvenire nelle prossime settimane.