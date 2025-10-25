Gboard, Google introduce un’opzione curiosa: scompaiono i tasti per virgola e punto

Google ha scelto di intervenire di nuovo sulla sua tastiera Gboard. Gli utenti Android hanno notato una modifica opzionale al layout, che permette quindi di rimuovere i tasti dedicati a virgola e punto dalla riga inferiore. L’opzione è personalizzabile: ognuno può scegliere di nascondere uno solo dei due simboli o entrambi.

La novità, pur non essendo impostata come predefinita, sta già comparendo a molti utenti, segno che l’attivazione avviene probabilmente lato server. Per verificarne la disponibilità basta aprire le Impostazioni di Gboard, accedere alla sezione Preferenze e scorrere fino alle nuove voci.

Una barra spaziatrice più lunga, ma meno pratica

Con la rimozione dei due tasti, la barra spaziatrice diventa sensibilmente più lunga. L’unico vantaggio concreto è la possibilità di inserire un punto premendo due volte la barra, una scorciatoia già nota a molti utenti. Per la virgola, invece, non è prevista alcuna alternativa diretta: per utilizzarla sarà necessario aprire il layout secondario dei simboli, tramite il tasto ?123 posto nell’angolo in basso a destra.

La scelta di Google è curiosa anche perché è possibile mantenere attivo il tasto Emoji pur nascondendo la virgola. In pratica, lo spazio sulla tastiera resta identico, ma l’azienda sembra voler privilegiare l’accesso alle faccine a scapito di un segno di punteggiatura fondamentale in molte lingue.

Le possibili motivazioni dietro la decisione

Non è ancora chiaro quale sia il motivo alla base di questa modifica. Google specifica soltanto che i tasti per punto e virgola vengono mostrati solo nelle lingue che li prevedono, lasciando intendere che si tratta di un tentativo di adattare la tastiera a contesti linguistici diversi. Tuttavia, la scelta di rendere opzionale la rimozione di simboli così essenziali ha sollevato perplessità tra gli utenti, che faticano a comprendere l’utilità di un cambiamento che riduce la rapidità nella digitazione.

Il test resta comunque in corso e potrebbe essere una sperimentazione limitata. Resta da capire se Google intenda ampliare la distribuzione o, viste le reazioni contrastanti, tornare sui propri passi.