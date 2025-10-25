Ad
MediaWorld: SCONTI TOP per un Halloween tutto digitale

Le offerte MediaWorld accompagnano un Halloween di sorprese, film cult e tecnologia da condividere tra dolcetti e film di paura.

scritto da Rossella Vitale
mediaworld offerte

È la stagione perfetta per un po’ di mistero. Mentre scorrono le immagini di Amori e incantesimi, MediaWorld tesse la sua magia fatta di chip, schermi e connessioni. Un tocco ironico, un pizzico di convenienza, e la notte delle streghe diventa un momento di puro relax. Nessuna formula magica: solo la giusta combinazione di offerte, design e qualità. In questa atmosfera autunnale, le case si animano di luci soffuse, dolci profumi e schermi pronti a illuminare serate di intrattenimento. MediaWorld diventa protagonista silenziosa, offrendo una serie di prodotti pensati per ogni esigenza: dagli amanti dei film agli appassionati di musica, fino a chi desidera lavorare e studiare in tutta comodità, senza rinunciare a stile e funzionalità. Le promozioni permettono di portare a casa tecnologia all’avanguardia, senza compromessi e con un sorriso sulle labbra.

Le offerte MediaWorld dell’autunno

MediaWorld propone la LG UHD AI 43UA75006LA TV 43″ UHD 4K a 319 euro, il SAMSUNG Galaxy A56 5G 256GB a 429 euro, e gli APPLE AirPods 4 a 129 euro. Il PHILIPS 24E1N1100A/00 MONITOR 23,8″ si trova a 79 euro, mentre il Tablet LENOVO Tab TB311FU 10,1″ 128 GB Luna Grey costa 129 euro. Per chi preferisce uno schermo più grande, il Tablet LENOVO Idea Tab 11″ 128 GB è a 189 euro.

MediaWorld propone ancora il ACER Aspire Go 15 AG15-71P 15,6″ a 699 euro, la STAMPANTE LASER BROTHER DCP-1612WMW a 149 euro, e la DE’LONGHI Rivelia EXAM440.55.G MACCHINA CAFFÉ AUTOMATICA, Grigio (pebble grey) a 699 euro. Completa il cerchio delle offerte la HISENSE 32A5Q Smart TV 32″ QLED Full HD Dolby Atmos a 199 euro, rendendo MediaWorld il luogo ideale per trovare tutto ciò che serve per un Halloween tecnologico, confortevole e sorprendente.

