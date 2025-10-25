Claude Code debutta su iOS e web: l’assistente AI di Anthropic diventa multipiattaforma

Anthropic amplia ulteriormente l’ecosistema Claude con l’arrivo ufficiale di Claude Code su web e iOS. Dopo una prima versione dedicata esclusivamente alla riga di comando, la piattaforma approda ora in una fase di “research preview” destinata agli utenti dei piani Pro e Max. L’obiettivo è chiaro: rendere Claude Code uno strumento di sviluppo flessibile e utilizzabile anche lontano dal terminale.

Attraverso la nuova interfaccia web, gli sviluppatori possono collegare i propri repository GitHub, aprire più sessioni di lavoro simultanee e seguire l’avanzamento dei progetti da un’unica dashboard. È sufficiente descrivere in linguaggio naturale ciò che si vuole realizzare: Claude interpreta i comandi, scrive e aggiorna il codice in tempo reale, illustrando ogni passaggio durante l’elaborazione.

Un ambiente isolato e trasparente

Ogni sessione opera in una sandbox separata, un ambiente isolato che evita qualsiasi accesso non autorizzato a file o risorse esterne. Anthropic ha pubblicato una documentazione tecnica dettagliata per illustrare la struttura di sicurezza e il sistema di monitoraggio continuo. Questo approccio punta a garantire protezione e trasparenza, aspetti cruciali in un contesto in cui gli strumenti di sviluppo basati su AI trattano spesso codice sensibile.

Claude Code è pensato per attività specifiche come la correzione di bug, l’ottimizzazione di moduli o l’aggiunta di piccole funzionalità. Può inoltre analizzare repository complessi, fornire spiegazioni sulla logica del codice o suggerire miglioramenti strutturali. L’interazione diretta consente di orientare il modello durante il processo, modificando le istruzioni senza interrompere il flusso di lavoro.

Un “Claude tascabile” per iOS

Parallelamente al lancio web, Anthropic introduce Claude Code per iOS, un’app pensata per offrire agli sviluppatori la possibilità di consultare i progetti, eseguire brevi sessioni di debug o controllare l’avanzamento dei task direttamente dal telefono. Anche in questo caso si tratta di una versione sperimentale, che verrà perfezionata sulla base dei riscontri della community.

Con questa espansione, Anthropic punta a consolidare la propria posizione nel mercato degli strumenti di sviluppo AI assistito, preparando Claude Code a competere con soluzioni affermate come GitHub Copilot e Cursor. Per il momento, la piattaforma resta disponibile in anteprima limitata, ma segna un passo importante verso un futuro in cui l’assistenza al codice sarà sempre più disponibile ovunque.