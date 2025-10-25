Caviar presenta iPhone Air Zenith: lusso estremo in oro 18 carati da 39 mila dollari

Caviar iPhone Air

Quando si parla di lusso tecnologico, il nome Caviar è ormai sinonimo di eccesso, artigianalità e design opulento. L’azienda, originariamente russa e ora con sede a Dubai, ha presentato la sua ultima creazione: una linea esclusiva di iPhone Air personalizzati, culminante nell’edizione Zenith, un capolavoro in oro 18 carati e pelle di coccodrillo nera. Prezzo? Fino a 39.640 dollari.

Una tradizione di lusso e provocazione

Ogni anno, con l’arrivo dei nuovi top di gamma Apple e Samsung, Caviar realizza versioni “haute couture” dei dispositivi, destinate a collezionisti e milionari. Questa volta la base di partenza è il nuovo iPhone Air, reinterpretato in sei varianti, ciascuna con materiali e dettagli unici. Il modello d’ingresso, iPhone Air Black, sfoggia un corpo in titanio e pelle di coccodrillo nera, con un prezzo di partenza di 7.610 dollari. All’estremo opposto della gamma troviamo l’iPhone Air Zenith, il cui valore oscilla tra 38.930 e 39.640 dollari, a seconda della capacità di memoria (da 256 GB fino a 1 TB).

iPhone Air Zenith: un oggetto d’arte da collezione

Come da tradizione, Caviar non interviene sull’hardware interno dello smartphone ma trasforma radicalmente l’estetica esterna. L’iPhone Air Zenith si distingue per:

cornici e modulo fotocamera smaltati in oro 18 carati,

logo Caviar inciso nel bumper posteriore,

scritta dorata sulla parte inferiore della backcover,

e un rivestimento in vera pelle di coccodrillo nera, che copre la maggior parte della scocca.

Ogni unità viene confezionata in un cofanetto di lusso, con tanto di chiave in oro 24 carati e moneta Caviar da collezione. L’esclusività è assicurata: soltanto tre esemplari di iPhone Air Zenith verranno prodotti in tutto il mondo.

Prezzi, garanzia e modalità d’acquisto

256 GB → 38.930 dollari

512 GB → 39.290 dollari

1 TB → 39.640 dollari

Ogni telefono è accompagnato da un certificato di autenticità a cinque livelli di sicurezza e da un documento personale intestato all’acquirente. La garanzia ufficiale è di un anno, ma Caviar offre assistenza esclusiva anche oltre la copertura standard, a conferma del target ultra-premium del prodotto. L’acquisto può essere effettuato solo contattando un consulente Caviar tramite il sito ufficiale. Sono accettati anche pagamenti in criptovaluta, e la consegna avviene tramite corrieri selezionati in circa due settimane, con spedizione internazionale e tasse doganali escluse.