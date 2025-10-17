Motorola sfida Apple e il suo iPhone Air con un ultra-sottile di fascia media

È ufficiale: Apple dovrà fare i conti con un nuovo rivale. Le indiscrezioni emerse fino a questo momento trovano conferma nell’annuncio diffuso da Motorola, che mostra il suo nuovo Moto X70 Air, un ultra-sottile che mira a sfidare il nuovo iPhone 17 Air. Il dispositivo sarà rilasciato sul mercato cinese entro la fine di questo mese, ma il resto del mondo dovrà attendere ancora prima di poter assistere al suo debutto.

Moto X70 contro iPhone 17 Air: il nuovo smartphone Motorola potrebbe conquistare tutti

Con i suoi 5,9 mm di spessore, il nuovo Moto X70 Air si presenta come uno dei principali rivali dell’iPhone 17 Air. Lo smartphone annunciato da Motorola pesa soltanto 159 grammi, ha uno schermo OLED da 6,7 pollici e una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Al suo interno trova posto una batteria decisamente interessante, con una capacità da ben 4800 mAh che mira a garantire un’ottima autonomia supportando anche ricarica a 68 W e ricarica wireless a 20 W. Ad alimentarlo sarà un chip prodotto da Qualcomm, troveremo infatti uno Snapdragon 7 Gen 4.

La sottigliezza sarà sicuramente l’aspetto che renderà questo smartphone interessante per il pubblico ma un ruolo non indifferente sarà giocato dal costo finale. Il Moto X70 Air pur collocandosi in una fascia media accoglie specifiche che potrebbero conquistare coloro che non intendono andare incontro a una spesa non indifferente come quella prevista per l’acquisto di un iPhone 17 Air, il quale, inoltre, accoglie una batteria decisamente più piccola, con capacità da 3149 mAh.

A far riflettere resta comunque l‘insuccesso del Samsung Galaxy S25 Edge, l’ultra-sottile rilasciato dal colosso sudcoreano per affrontare la novità Apple, le cui vendite non hanno dato i frutti sperati al punto da indurre l’azienda a interrompere la produzione del futuro Samsung Galaxy S26 Edge. Quest’ultimo, infatti, non sarà realizzato e non appena terminate le scorte anche il Galaxy S25 Edge sarà definitivamente ritirato dal commercio.