Redmi K90 Pro Max è ufficiale in Cina, specifiche e prezzi

Il produttore tech Xiaomi ha da poco presentato sul mercato cinese il suo nuovo smartphone di punta a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo al nuovo Redmi K90 Pro Max. Si tratta del primo modello dell’azienda con questa dicitura e le sue caratteristiche tecniche sono davvero notevoli, da vero top di gamma. Tra queste, spicca la presenza di un processore estremamente potente e molto altro.

Redmi K90 Pro Max è ufficiale, ecco le sue caratteristiche tecniche

Redmi K90 Pro Max è il nuovo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi ed è stato da poco annunciato per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo davvero prestante, con delle caratteristiche da vero top di gamma. Dal punto di vista prestazionale, ad esempio, troviamo uno degli ultimi processori di casa Qualcomm.

Si tratta del soc Snapdragon 8 Elite Gen 5, il quale viene supportato da tagli di memoria comprendenti fino a ben 16 GB di RAM e fino a ben 512 GB di storage interno. La batteria montata a bordo ha poi una capienza davvero ampia pari a ben 7560 mah. Sono presenti i supporti alla ricarica rapida da 100W, alla ricarica wireless da 50W e alla ricarica inversa da 22.5W. Sulla parte frontale spicca invece la presenza di un ampio display con tecnologia OLED.

Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.9 pollici in risoluzione 2608 x 1200 pixel con refresh rate da 120Hz e con vetro protettivo Xiaomi Dragon Crystal Glass. Il comparto fotografico è affidato sul retro a tre fotocamere con sensori da 50 MP. Quello principale ha la stabilizzazione ottica dell’immagine, poi è presente un sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico da 5x e un sensore ultra grandangolare.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi K90 Pro Max sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 480 euro.