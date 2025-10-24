Amazon “Help Me Decide”: l’IA che sceglie il prodotto al posto tuo

Amazon entra in una nuova fase della sua esperienza d’uso e presenta “Help Me Decide”. Di cosa si tratta? Della funzione basata sull’IA pensata per aiutare gli utenti a scegliere il prodotto ideale in mezzo a centinaia di opzioni simili. L’obiettivo è rendere lo shopping più semplice e consapevole, riducendo i tempi di ricerca e migliorando la qualità delle decisioni d’acquisto.

Disponibile per ora solo negli USA, la funzione è in fase di distribuzione sull’app AmazonShopping per dispositivi iOS e Android, oltre che sulla versione mobile del sito.

L’attivazione è immediata. “Help Me Decide” compare automaticamente nella sezione Keep shopping for o nelle pagine dei prodotti visualizzati più volte. Con un semplice tocco, l’utente riceve una raccomandazione motivata basata su preferenze personali, acquisti precedenti e recensioni dei clienti.

Amazon e l’AI: dallo shopping assistito alla personalizzazione totale

Il sistema non si limita però solo a fornire un suggerimento. Oltre al prodotto consigliato, vengono proposte due alternative. Una premium, per chi desidera prestazioni superiori, e una budget, per chi vuole risparmiare. Il risultato è un confronto chiaro e ragionato, che punta a offrire all’utente la sicurezza di una scelta informata.

Dietro “Help Me Decide” c’è una sofisticata infrastruttura tecnologica che combina i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i servizi cloud di Amazon Web Services, tra cui Bedrock, OpenSearch e SageMaker. Analizzando cronologia, ricerche e comportamenti d’acquisto, l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere non solo che cosa una persona desidera, ma anche perché. Tale opzione da parte di un ecosistema di strumenti intelligenti che Amazon sta integrando pian piano nella sua piattaforma. Si và infatti dal chatbot Rufus, capace di dialogare in tempo reale con gli utenti, alle Shopping Guides generate automaticamente per ogni categoria, fino alla tecnologia Lens Live AI, che riconosce gli oggetti tramite fotocamera per suggerire prodotti simili.

Insomma, con “Help Me Decide”, il colosso dello shopping online punta a trasformare il processo d’acquisto in un’esperienza guidata e predittiva, dove la tecnologia non solo assiste, ma anticipa le decisioni dei consumatori.