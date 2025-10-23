PlayStation Store, arrivano fantastiche offerte per Halloween

Il colosso del gaming Sony ha reso disponibile qualche tempo fa la super promozione del Pianeta Degli Sconti su PlayStation Store. Ora, però, l’azienda si prepara ad accogliere un’altra importante promozione. Si tratta di una nuova promo volta a celebrare una importante festività che è ormai alle porte, ovvero la festività di Halloween. Per celebrare questo evento, il colosso del gaming ha pensato bene di proporre nuovamente degli sconti sensazionali, su titoli prevalentemente appartenente al genere horror. Vediamo qui di seguito alcuni dei titoli imperdibili di questa nuova promozione.
PlayStation Store, al via le nuove offerte per festeggiare Halloween
- Resident Evil 2 , proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%;
- Resident Evil 3 proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 75%;
- Resident Evil 4 PS4 & PS5 proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%;
- Resident Evil Village PS4 & PS5 proposto ad un prezzo scontato pari a 9,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 75%;
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 9,89 euro contro gli iniziali 29,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 67%;
- Dead By Daylight PS4 & PS5 proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 29,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 60%;
- Project Zero Mask of the Lunar Eclipse (PS4&PS5) proposto ad un prezzo scontato pari a 34,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 30%;
- Inscryption proposto ad un prezzo scontato pari a 7,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro, con uno sconto complessivo pari al 60%.
Questi sono ovviamente solo alcuni dei videogiochi che il colosso del gaming Sony sta proponendo in super sconto su PlayStation Store per celebrare la festività di Halloween. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti disponibili.