ZTE presenta mascotte AI “Mochi”

L’industria tecnologica cinese sta mostrando una notevole capacità di reinventarsi. Ciò puntando su innovazione e identità di brand. È in tale scenario che ZTE ha presentato a Milano, durante lo ZTE Devices User Congress, la nuova fase della propria strategia globale. Un piano che intreccia intelligenza artificiale, design e cultura giovanile. L’evento, dal titolo simbolico “Unlock Thrills, Define Style”, ha evidenziato la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza nel mercato consumer. Soprattutto tra i giovani appassionati di smartphone da gaming. Al centro della visione di ZTE non c’è soltanto l’hardware, ma una filosofia che mira a rendere la tecnologia più vicina alle persone. A tal proposito, è emblematico l’arrivo di Mochi, la nuova mascotte AI presentata come “compagno emotivo” digitale. Il personaggio rappresenta l’ingresso dell’azienda nel campo dell’emotional AI, un settore in rapida espansione. Qui le interfacce artificiali non si limitano a eseguire comandi, ma riconoscono e rispondono alle emozioni umane.

ZTE presenta la sua mascotte AI: ecco i dettagli

Mochi è progettato per interagire con l’utente attraverso suoni, movimenti e feedback tattili. Un approccio che apre la strada a un modo più empatico di comunicare con i dispositivi. L’iniziativa rientra nella visione strategica “AI for All”, che immagina un ecosistema integrato capace di connettere persone, abitazioni e veicoli in una rete intelligente.

Il simbolo di tale spinta è il Nubia Neo 3, dispositivo costruito appositamente per il gaming con raffreddamento multilivello e doppi trigger laterali. Affiancato dal Nubia Air, smartphone ultrasottile che integra funzioni AI e un prezzo competitivo. Disponibile a 249 euro. A tali dispositivi si aggiungono le soluzioni per la connettività 5G e Wi-Fi 7. Tra cui il G5 Ultra, primo CPE 5G-A con intelligenza artificiale, e il G5 Max Wi-Fi, primo Wi-Fi 7 mmWave da 30 dBi al mondo.

Con tale strategia, ZTE punta su una tecnologia che diventa espressione di stile, emozione e identità digitale. In un mercato globale in cui l’AI tende a uniformare l’esperienza, la scommessa di ZTE sembra voler restituire all’utente qualcosa di più “umano”.