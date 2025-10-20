Windows 11, scomparse diverse funzioni

Windows 11 torna finalmente a funzionare correttamente dopo il rilascio di un aggiornamento che corregge un nuovo bug segnalato dagli utenti Insider. Il problema causava la perdita di funzioni sperimentali.

Microsoft ha riconosciuto il malfunzionamento e ha distribuito un aggiornamento della configurazione di Windows 11. Il tutto per poter ripristinare le funzionalità eliminate nelle build Dev e Beta.

Windows 11, un nuovo problema?

Microsoft finalmente ha rilasciato un aggiornamento ideato per andare a risolvere un bug che risulta essere molto fastidioso. Quest’ultimo nelle ultime build di anteprima di Windows 11 era la prima causa per la scomparsa di alcune delle funzionalità più recenti per gli iscritti al programma Insider. La stessa azienda ha finalmente riconosciuto il problema dopo le numerose e continue segnalazioni da parte della sua community di tester.

Il problema è uscito allo scoperto attraverso le build rilasciate all’inizio di questa settimana. Mentre per quanto riguarda i canali Dev e Beta andava a colpire in modo mirato gli utenti che hanno attivato l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”. Dopo l’installazione delle nuove build per Windows 11, questi Insider perdevano l’accesso ad alcune delle funzionalità in stato ancora sperimentale. Le quali erano già date in precedenza, come ad esempio migliorie a Esplora File e alla ricerca.

Nei confronti del feedback, la stessa Microsoft ha aggiornato i post di annuncio delle build. Permettendo così di confermare l’esistenza del bug e annunciando anche il rilascio di un Aggiornamento della Configurazione di Windows 11. Il nuovo aggiornamento, già in distribuzione, è stato creato per poter ripristinare le funzionalità perse sui sistemi interessati.

Oltre ai diversi e continui rilasci nei diversi canali, bisogna ricordare che la stessa Microsoft ha distribuito il 30 settembre una versione stabile dell’aggiornamento annuale, Windows 11 versione 25H2. Questo aggiornamento risulta essere già disponibile per il download tramite Windows Update. Il tutto trascurando la segnalazione di un problema noto da parte dell’azienda, che al momento non permette il corretto funzionamento del Media Creation Tool sui computer che si basano su architettura ARM.