Esselunga: promozioni elettrodomestici da non perdere fino al 31 ottobre

Immagina che stai aggirandoti tra i corridoi di Esselunga, con una lanterna in mano e una maschera da zucca (sì, Halloween è alle porte!). Stai cercando un affare che ti faccia dire “Wow!” anziché urlare di spavento e proprio lì, tra le corsie dell’ipermercato, compare la promozione giusta. È come se John Carpenter avesse girato un sequel degli sconti, con offerte di lavatrici, frigoriferi e asciugatrici che spuntano all’improvviso come fantasmi buoni pronti a sorprenderti. Tu, con la tua voglia di risparmiare, sei pronto a cogliere l’attimo: hai solo fino al 31 ottobre per approfittarne. Se credi che i mostri spaventosi siano i bollettini salati, aspetta di vedere questi prezzi: ti sembreranno incantesimi. Facciamo quattro chiacchiere tra fantasmi e offerte , ma niente paura, non serve scappare: qui ti guidiamo verso il miglior affare.

Offerte indimenticabili da Esselunga su elettrodomestici favolosi

Nel reparto elettrodomestici di Esselunga trovi la lavatrice DAYA DSW81225M15A2 a € 259, un gioiello per chi vuole lavaggi potenti senza spendere una fortuna. Se cerchi un frigorifero combinato, la DAYA DSCB170XE è proposta a € 199, ideale per gli spazi più compatti. Hai bisogno di un’altra lavatrice? C’è la DAYA DSW-61025M15A1 a € 229, perfetta se vuoi un modello efficiente e conveniente. Per chi punta su un marchio noto, la lavatrice WHIRLPOOL WSB 725 D IT è in offerta Esselunga a € 339. Non dimenticare l’asciugatrice: la WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT è a € 479, perfetta per chi cerca la praticità senza compromessi. Se preferisci la robustezza, c’è la lavatrice HOOVER HW29AMBS a € 349. E per chi sogna spazio e tecnologia, il frigorifero combinato SAMSUNG RB38C600DSA è offerto a € 599. Tutte queste offerte Esselunga sono valide fino al 31 ottobre: corri e non farti sfuggire questi modelli “da paura” prima che spariscano come fantasmi al mattino!