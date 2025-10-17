NotebookLM: migliorata l’integrazione con Google Drive

Un linguaggio IA di Google è NotebookLM, quest’ultimo consente di ottenere integrazioni decisamente utili all’interno delle varie piattaforme offerte da Google a tutti gli utenti, quest’ultimo consente di riconoscere e nel caso organizzare tutte le informazioni contenute all’interno di file caricati esclusivamente dall’utente, possibilità decisamente interessante quando qualcuno ha bisogno di gestire tutti i propri dati senza dover smanettare con ognuno di essi singolarmente.

L’update

Trattandosi ovviamente di software e piattaforme totalmente in casa Google, ovviamente anche queste ultime godono di aggiornamenti costanti e miglioramenti sottoforma di nuove funzionalità o di una migliorata integrazione l’una con l’altra, ecco dunque che Google drive è per l’appunto NotebookLM hanno ricevuto un update che migliora l’integrazione della seconda con la prima, consentendo di fatto di analizzare i file caricati dall’utente all’interno di Google drive.

Google drive recentemente ha ricevuto un update che riguarda la sezione Scopri fonti, quella che permette di aggiungere nuove fonti a un progetto, d’ora in avanti infatti non sarà più soltanto possibile cercare delle info all’interno dei titoli dei file caricati dall’utente, bensì sarà possibile farlo anche all’interno dei testi contenuti e delle presentazioni, migliorando di fatto l’esperienza d’uso rendendola decisamente più accurata e precisa.

D’ora in avanti sarà possibile dunque inserire un campo preciso all’interno di una query di ricerca e ci ritroveremo davanti dei risultati che non si baseranno più soltanto sui titoli bensì sul contenuto dei file caricati, se state cercando ad esempio dei dati precisi in merito a degli appunti caricati la settimana scorsa vi basterà digitare cosa state cercando e il software cercherà dentro i file per proporvi quelli più coerenti, senza dubbio si tratta di un passo in avanti sotto certi aspetti fondamentale che va a completare una funzionalità che sicuramente era ancora un po’ acerba e limitata, d’ora in avanti dunque i risultati offerti saranno decisamente molto più precisi e utili rispetto al passato.