Honor Magic 8 Pro: svelati i quattro colori e nuovi dettagli sul design

Il prossimo Honor Magic 8 Pro si mostra in nuove immagini ad alta qualità. Sono infatti ufficialmente confermate l’arrivo di quattro eleganti colorazioni, quali Rising Sun, Velvet Black, Azure Blue e Snow White. Le foto, diffuse dal noto leaker Rodent950 (Teme), rivelano una cura estetica raffinata, con finiture che spaziano dal metallizzato brillante allo stile più sobrio dell’alluminio anodizzato. L’obiettivo di Honor? Combinare materiali premium con un design moderno e riconoscibile, mantenendo la stessa coerenza visiva con la generazione precedente ma con qualche tocco di novità.

Honor Magic 8 Pro:specifiche tecniche da top di serie e attenzione all’autonomia

Le immagini confermano anche la presenza di un nuovo tasto fisico extra. Questo pulsante dovrebbe essere dedicato all’avvio rapido di assistenti o chatbot basati sull’IA, segnando l’ingresso ufficiale di Honor nel mondo degli smartphone “AI-first”. Per il resto, il design resta fedele al DNA della linea, con il grande modulo fotografico circolare posizionato al centro della struttura, soluzione tipica del marchio. È probabile che il display sia a tutto schermo, con bordi sottili e curvature su tutti e quattro i lati.

Sul piano tecnico, Honor Magic 8 Pro promette prestazioni di altissimo livello. Lo smartphone sarà dotato di un display OLED “micro-quad curved” da 6,71” con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento elevata. Troviamo poi il nuovissimo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, affiancato da fino a 16GB di RAM. Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50MP. Ma non solo. Anche un ultra-grandangolo anch’esso da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200MP. Vi è infine la batteria da 7.000mAh, con ricarica rapida da 120W via cavo e 80W wireless.

La presentazione ufficiale è attesa entro poche settimane, inizialmente in Cina, dove dovrebbero debuttare anche le varianti “regolare” e “Mini”. Honor, con il Magic 8 Pro, sembra voler consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone premium, puntando su potenza, design e innovazione intelligente.