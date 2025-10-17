Lamborghini Lanzador: la scelta è tra elettrico o ibrido Plug-in

La Lamborghini Lanzador, presentata come concept nel 2023, avrebbe dovuto aprire la strada alla prima supercar 100% elettrica del brand, almeno questo era quanto detto, eppure qualcosa pare andato storto. Il debutto era previsto entro il 2030, ma i piani hanno subito rallentamenti. Le vendite di auto elettriche hanno avuto il loro ruolo, in che modo? Beh, non sono cresciute come atteso e nel segmento delle prestazioni estreme. I clienti continuano a privilegiare i motori tradizionali cosa che ha portato a ripensamenti. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha confermato che presto vi sarà una scelta, tra elettrico o ibrido plug-in. Al momento, date le vendite, ha ancora senso puntare tutto sull’elettrico quando il pubblico non sembra pronto? Winkelmann ha sottolineato come le auto a batteria siano oggi poco attraenti per chi cerca una supercar, definendole un’offerta poco convincente nel prossimo futuro. La tensione cresce, perché ogni decisione definirà l’identità tecnologica di Lamborghini per gli anni a venire.

Segnali dal mercato e strategie Lamborghini per l’avvenire

L’orientamento della casa sembra inclinare verso il Plug-in, coerente con la scelta per la nuova generazione di Urus, che resterà ibrida e non totalmente elettrica. Il mercato premium appare cauto, e i clienti cercano esperienze di guida tradizionali con prestazioni al top. La Lamborghini Lanzador rischia così di arrivare sul mercato con un ritardo rispetto alla concorrenza, come Ferrari, pronta a lanciare la prima elettrica nel prossimo anno. Gli appassionati si chiedono quanto il tempo possa cambiare le percezioni: il Plug-in sarà sufficiente a mantenere il fascino del marchio? La decisione imminente sarà una prova della capacità di Lamborghini di interpretare i desideri di chi guida, senza rinunciare alla propria identità unica.

Winkelmann ha ribadito che il V12 continuerà a essere utilizzato anche oltre il 2030. Questo segnala come il marchio voglia mantenere il legame con la tradizione, pur adattandosi lentamente all’elettrificazione. La Lanzador diventa simbolo di un momento di transizione: tra sogno e realtà, tra prestazioni estreme e nuove tecnologie. Lamborghini lancerà quindi finalmente una supercar elettrica o sceglierà di rallentare i tempi per proteggere la passione dei clienti? Le prossime settimane saranno decisive. Ogni scelta influenzerà la percezione del brand e il suo posizionamento in un mercato in rapida evoluzione.