Audi A4 elettrica: la rinascita del modello per battere i più agguerriti competitor

A quanto pare, la futura A4 elettrica sarà uno dei primi modelli Audi a seguire la nuova filosofia di design “Radical Next”, anticipata dalla Concept C. Una scelta che segna il passaggio verso una nuova epoca, fatta di linee scolpite, superfici pulite e un’identità visiva più decisa. Il CEO Gernot Döllner ha confermato che il progetto fa parte del “più grande cambiamento nella storia dell’azienda”. Audi intende ricostruire completamente la propria gamma, il linguaggio stilistico e la struttura industriale. Una mossa necessaria, spinta da un mercato in evoluzione e da sfide sempre più complesse. Le difficoltà del 2025, con i nuovi dazi americani e la crescita rallentata dei veicoli elettrici, hanno costretto il marchio a una riflessione profonda.

La nuova base tecnologica

La futura Audi A4 e-tron nascerà sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, la stessa destinata a sostenere la prossima generazione di veicoli elettrici di alta gamma. L’attesa sarà lunga: il debutto non avverrà prima del 2028, poiché la piattaforma è ancora in sviluppo. Non condividerà alcun legame tecnico con l’attuale A6 e-tron, basata sulla PPE. Questa nuova architettura consentirà prestazioni elevate, autonomia superiore e una gestione del software mai vista prima. Il sistema operativo sarà costruito in collaborazione con Rivian, la casa californiana che fornirà lo stack software più avanzato del gruppo. Audi sarà la prima a portarlo sul mercato, inaugurando l’era delle auto software-defined.

Design tutto Audi

La linea della nuova Audi A4 elettrica trarrà ispirazione dalla Concept C, con proporzioni più dinamiche e un frontale dallo sguardo deciso. Ogni dettaglio sarà pensato per trasmettere solidità e purezza, senza eccessi. Gli interni seguiranno una direzione opposta alle mode digitali estreme: torneranno i pulsanti fisici, almeno per le funzioni principali, in nome dell’intuitività e della sicurezza. Sarà questa la berlina che segnerà un nuovo standard per Audi? Le premesse ci sono tutte. Un design radicale, una base tecnologica inedita e un software capace di dare vita a un’auto davvero intelligente.