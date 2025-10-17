Euronics: scopri le PROMO DA PAURA valide fino al 30 ottobre

Le offerte di Euronics ti fanno saltare dalla gioia! Troverai tecnologia scintillante, con smart TV, notebook, console e piccoli elettrodomestici e così tante altre cose speciali che resistere è impossibile. E mentre fuori le ombre si allungano, dentro casa tu puoi fare incetta di scoperte tech. Dai, ammettilo: chi non ha voglia di un po’ di magia elettronica prima di Halloween? Ma tranquillo, niente mostri qua dentro, solo occasioni che scaldano il cuore di ogni tech lover. Preparati a immergerti in un mondo dove la tecnologia incontra la convenienza, e dove tu sei il protagonista di questa festa di prezzi pazzi. Che tu stia cercando una TV per guardare film con amici o una stampante per i tuoi progetti creativi, Euronics ha pensato a tutto. Le sorprese tecnologiche arrivano senza rumore, ma con un impatto enorme sul tuo portafoglio.

Le promozioni di Euronics ti aspettano

Da Euronics troverai la scopa elettrica Dyson V11 Fluffy-Nickel/Red a soli 399 euro, perfetta per chi vuole pulire senza fatica. Se sogni una Smart TV HAIER MINI LED UHD 4K 55″ H55M90EUX 144Hz-Nero, il prezzo scende a 599 euro, regalando immagini nitide e dettagli incredibili. Per asciugare i vestiti senza stress c’è la BOSCH Serie 4 WTH85208II 8Kg Classe E-Bianco a 499 euro. Gli amanti dei notebook possono approfittare dell’ACER Portatile Aspire Go 15 AG15-71P-56N9 15.6″-Silver a 599 euro. I gamer non rimarranno delusi: su Euronics trovate SONY ASTRO BOT per PS5 a 68,99 euro e SONY GHOST OF YOTEI a 79,99 euro.

Gli appassionati Nintendo non mancheranno: Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon Z-A NS2 Ed.-Nero a 509,99 euro. La tecnologia portatile è garantita da SAMSUNG Galaxy Tab A9+ WIFI 256GB-Gray a 229 euro, mentre chi cerca uno smartphone può puntare sull’OPPO RENO13 F 5G 8+256-Granite, Grey a 249 euro. E per chi vuole stampare senza pensieri, la EPSON Stampante ECOTANK ET-1810-Nero è disponibile a 139 euro. Tutto questo è disponibile solo da Euronics, dove le promozioni fino al 30 ottobre sono un vero invito a scoprire, provare e portare a casa tecnologia a prezzi irresistibili.