Tabwee T60 Pro: in offerta su Amazon il tablet Android da 13,4 pollici

Il mondo dei tablet Android è decisamente molto vario e ricco di device che possono essere acquistati e che abbracciano tutte le fasce di prezzo. Tra i più scontati del momento troviamo sicuramente Tabwee T60 Pro, un dispositivo in vendita su Amazon che, grazie alla promozione del periodo, gli utenti possono fare proprio con un risparmio assolutamente da non perdere.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di un display da 13,4 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD, impreziosito dal refresh rate a 120Hz, perfetto per riuscire a godere di una fluidità nettamente superiore al normale. Il processore è il Widevine L1, affiancato da una configurazione davvero unica: 24GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB).

La batteria è un componente da 10’000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, ottima soluzione per riuscire a godere delle sue prestazioni e funzionalità per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla ricarica tramite il collegamento alla presa a muro.

Tabwee T60 Pro: un prezzo mai visto prima su Amazon

L’utente che sta valutando il suo acquisto, deve sapere comunque che il prezzo finale di vendita è tutt’altro che elevato, difatti la spesa da sostenere equivale a soli 197,99 euro, approfittando dei numerosi sconti presenti in pagina e del coupon DQR95MKC, da applicare manualmente nel riepilogo dell’ordine (prima di effettuare il pagamento). Collegatevi qui per l’acquisto.

Ciò che lo rende particolarmente speciale è la presenza, direttamente in confezione, anche di una serie di accessori atti a trasformare il device in un vero e proprio notebook. Sono infatti presenti uno screen protector, una tastiera bluetooth, il caricabatteria con il corrispettivo cavo di ricarica, il mouse wireless e la custodia (che copre anche la parte anteriore), senza dimenticarsi della “penna” per sfruttare il touchscreen di un tablet con connettività WiFi e bluetooth 5.0.