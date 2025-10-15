Samsung Galaxy S25 e S24, in arrivo le patch di sicurezza di ottobre

Samsung ha iniziato la distribuzione delle patch di sicurezza Android di ottobre, partendo dalle due serie di punta più recenti: Galaxy S25 (nelle varianti Ultra, Plus e standard) e Galaxy S24. Dopo l’arrivo della nuova interfaccia One UI 8.0, basata su Android 16, che è stata lanciata insieme alle patch dello scorso mese di settembre, si tratta del primo aggiornamento a scopo di manutenzione.

Gli utenti che hanno un dispositivo Samsung Galaxy S25, avranno a disposizione la Build numero S93xBXXS6BYIF di circa 600 MB. Per quanto riguarda invece gli utenti con un Galaxy S24, la sigla identificativa sarà S92xBXXS4CYJ1, con un pacchetto leggermente più leggero. Lo scopo dell’aggiornamento in questione è quello di conferire più stabilità al sistema e soprattutto sicurezza, senza novità tangibili.

Migliorie di sicurezza e stabilità del sistema

Il changelog ufficiale, come spesso accade per gli update di questo tipo, si limita a una nota generica: “Il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza”. Insieme ai consueti correttivi per vulnerabilità note, il pacchetto può includere bug fix minori e ottimizzazioni delle prestazioni, in linea con la politica di manutenzione mensile adottata da Samsung.

Le prime segnalazioni di disponibilità provengono da Thailandia e altri mercati asiatici, ma la distribuzione è attesa a breve anche in Europa, compresa l’Italia. L’azienda sudcoreana segue infatti una strategia di rollout graduale, con il rilascio progressivo su tutti i dispositivi compatibili nel giro di pochi giorni.

Per verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento, è sufficiente accedere al percorso:

Impostazioni → Aggiornamento software → Scarica e installa.

L’installazione è consigliata per mantenere alto il livello di protezione del dispositivo, soprattutto in questa prima fase successiva al passaggio ad Android 16, in cui Samsung sta affinando la stabilità generale del sistema. Chiedere dunque se sia necessario o meno installare questo nuovo aggiornamento, è superfluo: dovete solo procedere per la vostra sicurezza e per garantirvi le migliori prestazioni del sistema operativo.