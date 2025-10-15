Iliad: sono tornate le promo TOP 250 Plus e TOP 300 Plus, c’è il 5G e si parte da 9,99€

Iliad arricchisce la sua gamma mobile con Top 250 Plus e Top 300 Plus, due nuove offerte disponibili fino al 13 novembre 2025. Entrambe puntano su trasparenza e convenienza, due pilastri storici dell’operatore, confermando la promessa del prezzo bloccato per sempre e l’assenza di costi nascosti.

Qualcuno avrà sentito già parlare infatti proprio della Top 250 Plus, soluzione mobile che al suo interno 90 minuti e SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, insieme a 250 giga in 4G/4G+ o 5G e 25 giga aggiuntivi per l’Europa, grazie al roaming incluso. Il costo mensile è di 9,99 euro, a cui si sommano 9,99 euro di attivazione una tantum.

L’altra offerta mobile che Iliad mette sul piatto è la più generosa in termini di contenuti. Ecco infatti la Top 300 Plus, promo con minuti e SMS illimitati, 300 giga di traffico e 30 giga per l’uso in Europa, sempre in 5G, al prezzo di 11,99 euro al mese più 9,99 euro per l’attivazione. Entrambe possono essere attivate in pochi minuti con SIM fisica o eSIM, anche online.

Attivazione facile e vantaggi aggiuntivi con Iliad

Le due offerte sono disponibili sia per nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad, a condizione che l’upgrade comporti un aumento del costo mensile. In più, chi attiva una di queste opzioni può ottenere uno sconto sul canone dell’offerta fibra Iliad, combinando così connettività mobile e fissa a condizioni ancora più vantaggiose.

Tra calcio e connessione: un’occasione in più per gli utenti Iliad

Attivando Top 250 Plus o Top 300 Plus, si può partecipare al concorso “Vinci il calcio con Iliad”, che mette in palio biglietti VIP con hospitality per eventi di Serie A Enilive, la EA Sports FC Supercup e la Coppa Italia Frecciarossa.

Con queste due nuove proposte, Iliad punta a rafforzare la sua offerta nel segmento 5G, con soluzioni che combinano alta connettività, prezzo competitivo e servizi extra reali. Una strategia che consolida la sua posizione nel mercato e ribadisce l’approccio chiaro e diretto che da sempre contraddistingue il brand.