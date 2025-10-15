Ad
Iliad: sono tornate le promo TOP 250 Plus e TOP 300 Plus, c’è il 5G e si parte da 9,99€

Ogni mese con Iliad si può risparmiare ottenendo la migliore offerta mobile, ecco le tue soluzioni che gli utenti volevano tornassero

scritto da Felice Galluccio
Iliad arricchisce la sua gamma mobile con Top 250 Plus e Top 300 Plus, due nuove offerte disponibili fino al 13 novembre 2025. Entrambe puntano su trasparenza e convenienza, due pilastri storici dell’operatore, confermando la promessa del prezzo bloccato per sempre e l’assenza di costi nascosti.

Qualcuno avrà sentito già parlare infatti proprio della Top 250 Plus, soluzione mobile che al suo interno 90 minuti e SMS illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, insieme a 250 giga in 4G/4G+ o 5G e 25 giga aggiuntivi per l’Europa, grazie al roaming incluso. Il costo mensile è di 9,99 euro, a cui si sommano 9,99 euro di attivazione una tantum.

L’altra offerta mobile che Iliad mette sul piatto è la più generosa in termini di contenuti. Ecco infatti la Top 300 Plus, promo con minuti e SMS illimitati, 300 giga di traffico e 30 giga per l’uso in Europa, sempre in 5G, al prezzo di 11,99 euro al mese più 9,99 euro per l’attivazione. Entrambe possono essere attivate in pochi minuti con SIM fisica o eSIM, anche online.

Attivazione facile e vantaggi aggiuntivi con Iliad

Le due offerte sono disponibili sia per nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad, a condizione che l’upgrade comporti un aumento del costo mensile. In più, chi attiva una di queste opzioni può ottenere uno sconto sul canone dell’offerta fibra Iliad, combinando così connettività mobile e fissa a condizioni ancora più vantaggiose.

Tra calcio e connessione: un’occasione in più per gli utenti Iliad

Attivando Top 250 Plus o Top 300 Plus, si può partecipare al concorso “Vinci il calcio con Iliad”, che mette in palio biglietti VIP con hospitality per eventi di Serie A Enilive, la EA Sports FC Supercup e la Coppa Italia Frecciarossa.

Con queste due nuove proposte, Iliad punta a rafforzare la sua offerta nel segmento 5G, con soluzioni che combinano alta connettività, prezzo competitivo e servizi extra reali. Una strategia che consolida la sua posizione nel mercato e ribadisce l’approccio chiaro e diretto che da sempre contraddistingue il brand.

