I Galaxy Z Flip 8 avranno un nuovo SoC Qualcomm?

La competizione tra Samsung e TSMC nel campo dei semiconduttori ha assunto una portata sempre più strategica. Spostando l’attenzione dall’hardware dei dispositivi alle fondamenta stesse della loro potenza di calcolo. Il nuovo capitolo di tale rivalità si gioca intorno al processo produttivo a 2 nanometri. Una tecnologia che promette di ridefinire il concetto di efficienza e miniaturizzazione dei chip di prossima generazione. In tale scenario, le recenti indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud hanno riacceso l’interesse sul ruolo che Samsung potrebbe assumere nel futuro dei processori Qualcomm. Secondo alcune fonti industriali, l’azienda avrebbe già prodotto i primi campioni di un possibile Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato nei propri stabilimenti. Ciò sfruttando l’architettura GAA (Gate-All-Around). Si tratterebbe di una versione alternativa al chip sviluppato da TSMC a 3 nanometri, destinata a testare la maturità delle linee produttive Samsung e la loro capacità di competere su scala globale.

Samsung: nuova variante Qualcomm per il nuovo Galaxy Z Flip 8

L’eventuale adozione di tale variante non sarebbe soltanto una questione tecnica. Per Samsung, ottenere la fiducia di Qualcomm significherebbe riconquistare uno spazio cruciale nel mercato delle fonderie, dopo anni in cui TSMC ha mantenuto un vantaggio netto. La produzione del processore a 2 nm costituirebbe, inoltre, un banco di prova per il futuro Exynos 2600, il chip proprietario destinato alla gamma Galaxy S26, basato sullo stesso nodo tecnologico.

Sul piano commerciale, la possibilità che tale versione del chipset trovi posto nei futuri dispositivi pieghevoli Galaxy, come il previsto Z Flip 8, rappresenta un segnale di fiducia verso l’ecosistema interno di Samsung. La collaborazione con Qualcomm, se confermata, potrebbe segnare un ritorno al passato, quando i top di gamma della casa coreana adottavano regolarmente SoC Snapdragon.

Eppure, analisti e osservatori invitano alla prudenza. La presunta fornitura di Samsung potrebbe riguardare solo una quota limitata di produzione. Mentre la maggior parte dei volumi rimarrebbe affidata a TSMC. In tal senso, la mossa avrebbe un valore più simbolico che industriale. Tale scenario potrebbe dimostrare che la tecnologia a 2 nm di Samsung è pronta per il mercato e può garantire stabilità, efficienza energetica e potenza di calcolo comparabili alle soluzioni concorrenti.