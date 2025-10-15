Criptovalute: la Corea del Nord continua a rappresentare una minaccia

Questo 2025 purtroppo registra un dato decisamente negativo per quanto riguarda il mondo delle cripto valute, nello specifico un’analisi di Eliptic, azienda specializzata nel monitoraggio della blockchain ha evidenziato come la Corea del Nord rappresenti la maggiore minaccia per quanto riguarda il mondo delle cripto a causa dei ripetuti furti effettuati ai danni sia dei grandi investitori ma anche delle piattaforme di exchange, non è un mistero infatti che la nota nazione sia coinvolta in attività poco lecite per quanto riguarda le cripto, il 2025 però ha rappresentato l’anno di un vero e proprio record dal momento che nonostante non si sia ancora concluso, è stato caratterizzato da un furto di oltre 2 miliardi di dollari di cripto propria ad opera della Corea del Nord.

Una tradizione consolidata

Al momento si tratta del valore più alto mai registrato con il precedente record che ammontava a 1,34 miliardi di dollari stabilito nel 2022 sempre dalla Corea del Nord, questi dati tra l’altro vanno letti con una chiave di lettura particolare, sono basati infatti su colpi che sono stati ricondotti con certezza alla Corea del Nord, ciò significa che se teniamo conto di tu tutta la quantità di denaro sottratta sottoforma di cripto, il valore potrebbe essere ancora più alto.

Si tratta purtroppo di una tradizione consolidata da parte della nazione isolazionista, dal momento che il regime ha bisogno di ottenere valute pesanti e lo fa attraverso pratiche poco lecite, come per l’appunto il Furto di valute decentralizzate, ma anche il traffico di sostanze stupefacenti pesanti come l’eroina e la cocaina.

Gli hacker nordcoreani fino a questo momento hanno sempre cercato di portare avanti i colpi in grado di restituire un guadagno decisamente corposo che valesse il rischio corso, non a caso fino a questo momento gli elementi maggiormente colpiti erano per l’appunto alle piattaforme di exchange, dei 2 miliardi sottratti attualmente 1,4 proviene da Bybit, nel 2025 però qualcosa è cambiato dal momento che adesso vengono colpiti anche i grandi investitori con un patrimonio importante.