Apple prepara il terreno per i nuovi MacBook Pro: “In arrivo qualcosa di potente”

Apple rompe il silenzio e accende le aspettative. Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, l’azienda ha ufficialmente anticipato l’arrivo della nuova generazione di MacBook Pro, con un video pubblicato da Greg Joswiak, Vicepresidente Marketing di Apple. Il breve teaser, diffuso su X, è accompagnato dalla frase: “Something powerful is coming”, ossia“Sta arrivando qualcosa di potente”. Una promessa che ha immediatamente acceso l’interesse del pubblico e degli esperti del settore.

Chip M5 e nuovi modelli: Apple punta sulla potenza e sul design

Nel filmato emerge dal buio il profilo di un MacBook Pro illuminato da una luce azzurrina. È un dettaglio tutt’altro che casuale. Infatti il colore celeste, già introdotto nei MacBook-Air e in alcuni modelli di iPhone, sembra pronto a debuttare anche sulla linea Pro. Ma non è l’unico indizio nascosto. Il portatile, in controluce, forma una “V”, che richiama il numero romano cinque, un chiaro riferimento al chip M5, cuore dei prossimi laptop professionali del brand.

Secondo le informazioni diffuse da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe pronta a presentare entro pochi giorni i nuovi MacBook Pro e iPad ProM5, aprendo così la strada alla prossima generazione di dispositivi basati su AppleSilicon. La strategia prevederebbe il debutto iniziale del modello base con chip M5, mentre le versioni più performanti, M5-Pro e M5-Max, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2026.

Il nuovo processore promette miglioramenti importanti in termini di efficienza energetica e capacità di calcolo. Non mancano però le ipotesi di un restyling cromatico e l’attesa per un eventuale schermo OLED, anche se queste novità potrebbero essere riservate al prossimo redesign previsto con MacBook M6. Insomma, il teaser non ha fatto altro che alimentare la curiosità con pochi dettagli, lasciando che l’attesa faccia il resto. Tutti gli indizi portano verso un imminente evento dedicato, forse già questa settimana, in cui i nuovi MacBook Pro M5 potrebbero finalmente vedere la luce.