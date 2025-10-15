Apple MacBook Air, lo sconto AMAZON è fuori di testa: oltre 200 euro in meno

Una nuova campagna promozionale vi lascerà letteralmente a bocca aperta, proprio perché in questi giorni sono stati lanciati sconti interessanti sull’acquisto di Apple MacBook Air, un notebook di alto livello, che a tutti gli effetti può rappresentare la più ampia porta d’accesso verso il mondo dell’azienda di Cupertino, volendo allo stesso tempo cercare di risparmiare il più possibile, grazie anche alla promozione attivata direttamente su Amazon in questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo è stato lanciato nel corso del 2025, quindi il più recente tra quelli attualmente in commercio, trattasi precisamente dell’Apple MacBook Air da 13 pollici, con alle spalle processore Apple M4, il processore più recente e performante tra quelli a disposizione, progettato perfettamente per Apple Intelligence, e dotato di display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con cornici sufficientemente sottili, colori ben bilanciati e precisi, ma soprattutto dettagli di alto livello. La memoria interna si affida direttamente all’SSD da 512GB, con alle spalle ben 16GB di RAM, perfetti per riuscire a godere di ottime prestazioni che spaziano su più campi, oltre alla usabilità di applicazioni di vario genere, anche in contemporanea.

Al momento attuale sono disponibili quattro colorazioni differenti su Amazon, tutte in vendita sostanzialmente allo stesso identico prezzo, il che facilita sicuramente la scelta e la libertà da parte del consumatore finale.

Apple MacBook Air, la promozione è da fuori di testa

Una promozione assolutamente imperdibile che apre le porte verso il mondo Apple, difatti al giorno d’oggi basteranno 1299 euro per l’acquisto di questo notebook. Si parte da un listino di 1499 euro, per scendere di circa 200 euro, arrivando così a sostenere un investimento finale di 1299 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.