Aggiornamento di ottobre 2025 per i Google Pixel: tutti tranne la serie Pixel 6

Google Pixel 6

Google ha avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento mensile di ottobre 2025 per la gamma Pixel, ma con una sorpresa poco piacevole per alcuni utenti: la serie Pixel 6 resta esclusa, proprio come accaduto nel mese di luglio. L’update, già in rollout via OTA, porta con sé le classiche correzioni di bug e le patch di sicurezza, ma nessuna nuova funzionalità — quelle arriveranno solo a dicembre con Android 16 QPR2.

Un aggiornamento di manutenzione, ma fondamentale

Come spesso accade con i cosiddetti “security patch update”, Google non introduce novità visibili, concentrandosi invece su stabilità e ottimizzazione del sistema. L’aggiornamento pesa circa 29 MB sui modelli più recenti, come Pixel 10 Pro XL, e sostituisce la build BP3A.250905 rilasciata a settembre.

Le nuove versioni firmware in distribuzione sono:

BP3A.251005.003.W3 → Pixel 10

BP3A.251005.004.B1 → Pixel 7, 8 e 9

BP3A.251005.004.A2 → Pixel Tablet

Pixel 6 esclusi ancora una volta

Il dettaglio più rilevante riguarda però l’assenza della serie Pixel 6 — Pixel 6, 6 Pro e 6a — dall’elenco dei dispositivi aggiornabili. Una scelta che sta iniziando a ripetersi, segnale che il supporto software per questa generazione si sta avviando verso la conclusione. Non si tratta ancora della fine ufficiale del ciclo di aggiornamenti, ma il fatto che Google “salti” più di un mese rafforza l’idea che la priorità sia ormai concentrata sui modelli più recenti (da Pixel 7 in poi).

Le correzioni principali

Il changelog di ottobre è breve, ma mirato a risolvere alcuni problemi segnalati dagli utenti:

Display e grafica

Risolto un problema di sfarfallio dello schermo su alcuni modelli Pixel 7.

Risolto un bug che causava blocchi o immagini sfocate in condizioni specifiche sui Pixel 10.

Sistema

Migliorata la stabilità generale del sistema su Pixel Tablet.

Interfaccia utente

Eliminato un bug che faceva persistere uno sfondo semitrasparente dopo l’apertura della fotocamera.

Risolto un errore che non mostrava lo stato della torcia nel widget Panoramica.

Sistemato un arresto anomalo dell’interfaccia durante l’uso del Media Output Switcher.

Piccole migliorie che, pur non introducendo nulla di nuovo, rafforzano la fluidità e l’affidabilità dell’esperienza Pixel.

Patch di sicurezza “vuote”, ma non inutili

Curiosamente, il bollettino di sicurezza di ottobre non include nuove vulnerabilità (CVE) risolte, né specifiche per i Pixel né generiche per Android. È un’anomalia solo apparente: si tratta del nuovo approccio “Risk-Based Update System” (RBUS), con cui Google distribuisce correzioni di sicurezza in modo più selettivo e modulare, senza la necessità di pubblicare CVE ogni mese. In altre parole, meno patch “di rito” e più interventi mirati, solo quando serve davvero.

Come aggiornare il vostro Pixel

L’aggiornamento OTA è già in fase di rilascio graduale e raggiungerà tutti i dispositivi compatibili entro pochi giorni. Per forzare la ricerca manuale:

Aprite Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Toccate “Cerca aggiornamenti”.

In caso di disponibilità, seguite le istruzioni per scaricare e installare l’update. Chi preferisce l’installazione manuale può scaricare la factory image o il pacchetto OTA specifico dal sito ufficiale Google Developers.