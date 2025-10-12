L’Europa stringe accordi spaziali con Corea e Giappone: nasce la missione verso l’asteroide Apophis

L’Europa rilancia la sua corsa allo spazio con una strategia ben precisa. Prevede di unire forze e competenze per affrontare una delle missioni più affascinanti dell’ultimo decennio. L’Agenzia Spaziale Europea ha siglato nuovi accordi con Corea del Sud e Giappone, puntando a rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica in vista della missione congiunta verso l’asteroide Apophis.

Apophis non è un nome nuovo nel mondo dell’astronomia. Anni fa, questo corpo celeste aveva destato grande preoccupazione per la possibilità — poi esclusa — di un impatto letale con la Terra. Ora l’asteroide rappresenta un’occasione unica per studiare da vicino un oggetto che si avvicinerà al nostro pianeta più di qualunque altro grande asteroide conosciuto, passando a circa 32.000 chilometri nel 2029.

Un progetto globale per studiare un gigante cosmico

La missione, che vedrà la collaborazione di diversi enti spaziali asiatici ed europei, avrà un duplice obiettivo: analizzare la composizione e la struttura di Apophis e testare nuove tecnologie di volo e atterraggio su corpi a bassa gravità. I satelliti coinvolti, di piccole dimensioni ma altamente sofisticati, saranno dotati di sensori capaci di raccogliere campioni e inviare dati in tempo reale.

L’accordo segna anche un cambio di strategia spaziale per l’Europa, che vuole rendersi più autonoma rispetto ai colossi americani e cinesi, puntando su alleanze mirate e scambio con partner chiave dell’area Asia-Pacifico. Secondo gli esperti, la missione verso Apophis sarà una prova generale per future esplorazioni di asteroidi potenzialmente utili come fonti di minerali o basi intermedie per viaggi più lontani, magari verso Marte.

La sonda europea partirà nei prossimi anni, inaugurando una nuova era di cooperazione e innovazione. Apophis, da minaccia cosmica, diventa così un simbolo di collaborazione scientifica e di ambizione a livello mondiale. La missione, oltre al valore scientifico, rappresenta anche un messaggio politico: dimostra come la collaborazione internazionale possa trasformare le sfide spaziali in opportunità condivise di progresso e innovazione tecnologica.