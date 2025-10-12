Ad
L’Europa stringe accordi spaziali con Corea e Giappone: nasce la missione verso l’asteroide Apophis

Cooperazione internazionale: l’Europa guarda all'Oriente per prepararsi all'incontro con l’asteroide che passerà vicino alla Terra.

scritto da Rosalba Varegliano
asteroide

L’Europa rilancia la sua corsa allo spazio con una strategia ben precisa. Prevede di unire forze e competenze per affrontare una delle missioni più affascinanti dell’ultimo decennio. L’Agenzia Spaziale Europea ha siglato nuovi accordi con Corea del Sud e Giappone, puntando a rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica in vista della missione congiunta verso l’asteroide Apophis.

Apophis non è un nome nuovo nel mondo dell’astronomia. Anni fa, questo corpo celeste aveva destato grande preoccupazione per la possibilità — poi esclusa — di un impatto letale con la Terra. Ora l’asteroide rappresenta un’occasione unica per studiare da vicino un oggetto che si avvicinerà al nostro pianeta più di qualunque altro grande asteroide conosciuto, passando a circa 32.000 chilometri nel 2029.

Un progetto globale per studiare un gigante cosmico

La missione, che vedrà la collaborazione di diversi enti spaziali asiatici ed europei, avrà un duplice obiettivo: analizzare la composizione e la struttura di Apophis e testare nuove tecnologie di volo e atterraggio su corpi a bassa gravità. I satelliti coinvolti, di piccole dimensioni ma altamente sofisticati, saranno dotati di sensori capaci di raccogliere campioni e inviare dati in tempo reale.

L’accordo segna anche un cambio di strategia spaziale per l’Europa, che vuole rendersi più autonoma rispetto ai colossi americani e cinesi, puntando su alleanze mirate e scambio con partner chiave dell’area Asia-Pacifico. Secondo gli esperti, la missione verso Apophis sarà una prova generale per future esplorazioni di asteroidi potenzialmente utili come fonti di minerali o basi intermedie per viaggi più lontani, magari verso Marte.

La sonda europea partirà nei prossimi anni, inaugurando una nuova era di cooperazione e innovazione. Apophis, da minaccia cosmica, diventa così un simbolo di collaborazione scientifica e di ambizione a livello mondiale. La missione, oltre al valore scientifico, rappresenta anche un messaggio politico: dimostra come la collaborazione internazionale possa trasformare le sfide spaziali in opportunità condivise di progresso e innovazione tecnologica.

