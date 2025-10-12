Apple Watch Ultra 3: le novità sono sotto la scocca, ma… RECENSIONE

Copertina Apple Watch Ultra 3

Quando ho iniziato a usare l’Apple Watch Ultra 3, la sensazione è stata quella di un ritorno a casa. Apple non ha stravolto il concetto di Ultra: rimane l’orologio per chi pretende il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e costruzione, ma con una maturità nuova. Le novità non sono appariscenti, eppure incidono: un display più luminoso, un chip più efficiente, sensori più precisi e un’integrazione sempre più profonda con Apple Intelligence. È il wearable definitivo per sportivi, viaggiatori e professionisti, ma anche per chi semplicemente vuole un orologio solido e intelligente che duri nel tempo.

https://youtu.be/ImF02UivqLw

Design e materiali

L’Ultra 3 non cambia radicalmente forma rispetto al predecessore, e va bene così. La cassa in titanio spazzolato da 49 mm mantiene lo stesso equilibrio tra robustezza e leggerezza che aveva reso l’Ultra originale un piccolo capolavoro di ingegneria. La sensazione al polso resta inconfondibile: solida ma non ingombrante, più “strumento” che gioiello. Il design squadrato, con la corona digitale e il tasto laterale più ampi, è funzionale in ogni condizione, anche con i guanti o sott’acqua.

Il display Micro-LED da 2,1 pollici è la prima vera evoluzione: più luminoso, fino a 3500 nit, con un contrasto eccezionale e neri più profondi. All’aperto, sotto il sole diretto, la leggibilità è semplicemente perfetta. La protezione in vetro zaffiro e la certificazione WR100 garantiscono la resistenza che ci si aspetta da un orologio pensato per immersioni fino a 100 metri.

I cinturini, come sempre, completano la personalità del dispositivo. Ho provato la versione con Ocean Band arancione, che si conferma pratica e resistente, ma Apple offre anche Trail Loop e Alpine Loop in nuovi colori. Il connettore è lo stesso delle generazioni precedenti, una scelta che apprezzo: niente obbligo di cambiare accessori.

Hardware e prestazioni

Il cuore dell’Ultra 3 è il nuovo chip S10 SiP con coprocessore Neural Engine a 4 core. Non è solo una questione di potenza, ma di fluidità: il sistema è più reattivo in ogni contesto, dalle app fitness ai widget smart. Le animazioni sono istantanee, Siri risponde anche offline e le operazioni vocali si completano senza attese.

Il GPS a doppia frequenza (L1 + L5) mantiene la sua precisione eccellente in ogni scenario, mentre il nuovo altimetro barometrico offre letture più stabili durante escursioni o arrampicate. Apple ha anche migliorato la gestione termica: il dispositivo resta stabile e fresco anche sotto sforzo o in ambienti molto caldi. Un punto a favore notevole è la connettività: il modem LTE è più efficiente, il Wi-Fi 6E velocizza la sincronizzazione e il Bluetooth 5.4 migliora la stabilità con auricolari e sensori esterni.

Sensori e salute

L’Ultra 3 spinge ancora più in là il monitoraggio della salute. Il nuovo sensore cardio ottico di 5ª generazione è più preciso anche durante attività intense, con una lettura quasi istantanea dei cambiamenti di ritmo. Il sensore SpO₂ è ora calibrato per misurazioni più rapide e coerenti, e il sistema di rilevamento della temperatura corporea è stato perfezionato per analisi notturne più affidabili.

Il rilevamento del sonno sfrutta ora il machine learning per distinguere in modo più preciso le fasi di sonno profondo, leggero e REM, integrandosi con Apple Intelligence per fornire analisi e suggerimenti più personalizzati.

Software e funzioni smart

L’Ultra 3 arriva con watchOS 26 e, soprattutto, con la nuova integrazione di Apple Intelligence. L’orologio può riassumere messaggi lunghi, generare risposte contestuali o creare promemoria basandosi sul contenuto delle conversazioni.

Per gli sportivi, l’app Allenamento include ora metriche di potenza più dettagliate per corsa e ciclismo, la possibilità di analizzare la soglia anaerobica e nuovi grafici in tempo reale. La funzione Dive Pro 2 è pensata per chi pratica immersioni professionali: visualizza la profondità istantanea, il tempo di risalita consigliato e avvisi in caso di variazioni di pressione troppo rapide.

Molto comoda anche la nuova modalità Expedition, che combina GPS a basso consumo, bussola avanzata e gestione energetica ottimizzata per escursioni di più giorni. C’è anche la connettivitòà satellitare.

Autonomia e ricarica

Uno dei punti più forti dell’Ultra 3 è la batteria. Apple dichiara fino a 72 ore di utilizzo standard e circa 24 ore con tracciamento GPS continuo. Nei miei test, con notifiche attive, sessioni di allenamento giornaliere e monitoraggio del sonno, ho raggiunto tranquillamente due giorni e mezzo di autonomia con un margine di sicurezza. La modalità a basso consumo, ulteriormente migliorata, consente di estendere l’autonomia fino a quasi 4 giorni senza perdere le funzioni base.

La ricarica magnetica resta invariata, ma più efficiente: in poco più di un’ora si torna al 100%. Avrei apprezzato la possibilità di una ricarica più rapida, ma per la tipologia di prodotto la gestione è già eccellente.

Esperienza d’uso quotidiana

Usare l’Ultra 3 ogni giorno è come avere un assistente discreto ma sempre presente. Le notifiche sono immediate e mai invasive, la gestione delle chiamate è impeccabile, e il microfono restituisce una voce pulita anche in ambienti rumorosi. L’integrazione con l’iPhone è ormai totale: se ricevi un messaggio, puoi rispondere con la voce, un tap o persino con un riassunto generato dall’AI.

Sul fronte sportivo, il tracciamento delle attività resta ai vertici: corsa, nuoto, escursionismo e perfino sci alpinismo vengono rilevati in modo preciso e affidabile. La robustezza è esemplare: graffi e urti non lasciano traccia, e anche dopo giornate intere all’aperto il display resta perfettamente leggibile.

L’unico aspetto meno entusiasmante è il peso: resta un orologio importante al polso, e per chi ha polsi sottili può risultare un po’ “presente”. Ma è una scelta consapevole: l’Ultra è pensato per resistere, non per sparire.

Prezzo e disponibilità

L’Apple Watch Ultra 3 è disponibile in Italia a 909 euro nella sola versione titanio 49 mm con connettività LTE. Un prezzo elevato, ma coerente con la filosofia del prodotto e con la qualità complessiva che offre. È l’orologio più completo mai realizzato da Apple, pensato per chi non vuole compromessi.

Conclusioni

L’Apple Watch Ultra 3 non è una rivoluzione, ma è esattamente ciò che un prodotto “Ultra” dovrebbe essere: affidabile, robusto e più intelligente. Le migliorie sono tangibili dove servono davvero — nel display, nella batteria e nei sensori — e la nuova integrazione con Apple Intelligence segna un passo concreto verso una generazione di smartwatch più autonomi e consapevoli.

Non è per tutti: il prezzo lo colloca in una fascia premium, e il design resta imponente. Ma per chi cerca il massimo in termini di tecnologia indossabile, precisione sportiva e sicurezza, resta il punto di riferimento assoluto. È uno strumento, non un accessorio: e lo fa capire al primo sguardo.