Comet: offerte da paura per un Halloween tecnologico

Halloween si avvicina e questa volta Comet sembra aver evocato qualcosa di davvero… mostruoso! Le sue nuove promo sono un incantesimo irresistibile per chi ama la tecnologia, i videogiochi e il suono perfetto. Dimentica le zucche e i dolcetti: qui si parla di prezzi stregati che ti faranno sorridere più di un fantasma con il controller in mano. Tra offerte spaventose e ribassi che fanno saltare sulla sedia, Comet ha deciso di celebrare la festa più misteriosa dell’anno con sconti degni di una notte da brivido. C’è un’atmosfera elettrizzante, come quando si accende un PC da gaming e la stanza si illumina di LED colorati. Immagina di affrontare la prossima sessione di gioco con il massimo del comfort e dell’audio, mentre ti godi la sensazione di aver colto un’occasione da paura.

Le offerte Comet che fanno gridare “wow!”

Le magie di Comet cominciano con il Mouse Pad HyperX Pulsefire Mat XL a soli 19,17 euro, un tappetino ampio e morbido perfetto per movimenti precisi, mentre il Pulsefire Mat M è tuo per appena 9,90 euro. Se vuoi un suono da urlo, Comet ti propone le cuffie Cloud Stinger 2 Core a 37,05 euro e le leggendarie Cloud Alpha al prezzo wow di 99,90 euro. Per chi cerca un tocco leggero e veloce, Comet sfodera il Pulsefire Haste Black a 29 euro, mentre il Pulsefire Core è offerto al prezzo a dir poco pazzo di 24,99 euro.

Ma le sorprese di Comet non finiscono qui: il Controller Clutch Gladiate è disponibile ad appena 39,99 euro, pronto per le tue sfide più accese. E per dare voce alle tue dirette o sessioni streaming, Comet ti fa scoprire il microfono Solocast a soli 49,90 euro, un affare così unico che sembra frutto di un incantesimo. A completare il pacchetto, la tastiera Alloy Origins Core ti aspetta da Comet a 79,99 euro.