Asus Vivobook Go 15 è in promozione a prezzo shock solo oggi su Amazon.

scritto da Denis Dosi
Amazon fa un REGALO agli utenti: ecco lo sconto imperdibile su Asus Vivobook Go 15

Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro per tutti gli utenti su Amazon, in questi giorni vi attende la promozione migliore del momento che abbraccia sicuramente un prodotto che tanti stavano aspettando di poter acquistare, soprattutto pagandolo una cifra così bassa rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati.

Il modello che oggi risulta essere disponibile a prezzo scontato è E1504FA#B0F2HXM5K3, trattasi di un notebook di ultima generazione con monitor da 15,6 pollici di diagonale, e trattamento anti-riflesso, perfetto per riuscire a godere della sua multimedialità, sebbene comunque il refresh rate resti bloccato a 60Hz, praticamente in ogni ambiente, anche con luce solare proiettata direttamente sullo schermo stesso.

Il processore non è il solito Intel Core, ma è la controparte di AMD, ovvero AMD Ryzen 5 7520U, soluzione più che centrata per la fascia di prezzo di posizionamento, con 16GB di RAM e anche un buon quantitativo di memoria interna, pari a 512GB di SSD. Il sistema operativo è al solito Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non rappresentate dal centro di controllo MyAsus.

Notebook Asus con uno sconto imperdibile su Amazon

Potete acquistare il notebook di cui vi stiamo parlando nell’articolo solamente in questi giorni a prezzo scontato su Amazon. Difatti si parte da un listino di 549 euro, e si scende di circa 100 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di 449 euro, da effettuare direttamente al seguente link.

    Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, con una finitura opacizzata che lo rende decisamente elegante, nonostante la fascia di prezzo non sia troppo elevata. E’ un notebook che è facile trasportare, proprio date le sue relative ridotte dimensioni, e un peso che rientra perfettamente entro certi canoni.

