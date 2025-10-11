Mercedes sta facendo test futuristici sulla sicurezza delle auto e sui fari

Un elemento che sta sicuramente a cuore a Mercedes Benz sicuramente è la sicurezza delle proprie vetture, la società infatti investe sempre capitali decisamente importanti nella ricerca e lo sviluppo di sistemi di sicurezza e progetti che puntino a rendere le proprie auto sempre più sicure e all’avanguardia, in modo ovviamente da garantire la massima sicurezza dei conducenti.

Impianti al top

Ecco dunque che sempre sulla scia di questi importanti investimenti, la società presso il centro di sperimentazione di Immendingen ha inaugurato due nuovi impianti all’avanguardia per la sperimentazione della sicurezza delle auto e dei fari, in modo da testare in ambienti controllati le proprie vetture, non a caso il centro in questione vanta un sistema di test per l’illuminazione dei fari tra i più avanzati al mondo, la società infatti è riuscita a riprodurre in maniera fedelissima una strada di campagna lunga 135 m completa di segnaletica stradale e manto stradale composto da un asfalto che simula un’usura abbastanza avanzata.

All’interno di questo complesso è possibile verificare l’efficienza e il funzionamento dei fari in determinate circostanze controllate in grado di simulare varie possibilità metereologiche insieme alla presenza di altre automobili sulla carreggiata e anche di pedoni, ovviamente l’obiettivo è quello di massimizzare l’efficacia di illuminazione dei fari.

Il secondo impianto invece è posizionato vicino al primo, serve attestare la resistenza meccanica delle vetture dal momento che queste ultime vengono guidate su percorsi decisamente dissestati che mettono dunque alla prova le componenti delle automobili, parliamo di strade con buche, ciottoli e irregolarità decisamente evidenti, a guidare le automobili poi non sono esseri umani bensì dei robot in grado di operare giorno e notte, riuscendo a ripetere in modo molto preciso ogni manovra, per di più l’impianto è studiato per riuscire a simulare l’equivalente di 150 km di usura percorrendo appena 1 km reale, uscite da questo centro le automobili sono in grado di dimostrare un usura equivalente a 300.000 km normali.