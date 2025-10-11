Ferrari Elettrica, ecco quanto andrà forte la prima supercar a zero emissioni del Cavallino Rampante

Dopo aver svelato le prime informazioni tecniche della prossima Ferrari Elettrica, i vertici dell’azienda hanno confermato che la supercar a zero emissioni sarà una vettura del Cavallino Rampante a tutti glie effetti. Potenza e piacere di guida si fonderanno per creare un’esperienza unica per tutti i fortunati possessori.

I tecnici di Maranello hanno progetto tecnologie uniche per consentire alla vettura di erogare oltre 1.000 CV di potenza in Boost Mode. Questo consentirà di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi con una velocità massima superiore a 310 km/h.

Si tratta di valori eccezionali considerando che il peso complessivo della vettura sarà di circa 2.300 kg. Ferrari ha lavorato per mantenere basso il baricentro e concentrare il pacco batteria tra i due assi. In questo modo è stato possibile raggiungere una distribuzione dei pesi ottima che si suddivide in 47% all’anteriore e 53% al posteriore.

La potenza erogata dall’asse anteriore è di 210 kW con valori di coppia alle ruote che raggiungono i 3.500 Nm. Al posteriore, l’asse può scaricare a terra 620 kW con valori di coppia alle ruote di 8.000 Nm. La potenza dei motori elettrici raggiunge il 93% di efficienza, confermando l’ottimo lavoro di ideazione e ingegnerizzazione svolto a Maranello.

Trattandosi di una supercar elettrica, il tema delle batterie è centrale. L’azienda ha confermato che grazie a celle dalla densità energetica più elevata attualmente sul mercato, l’autonomia non sarà un problema. Le stime iniziali indicano oltre 530 km di percorrenza, un valore di assoluto rilievo considerando la tipologia di vettura. Anche i 350 kW come potenza massima in ricarica segnano un ulteriore traguardo, consentendo di ottenere fino al 60% di autonomia in appena 20 minuti di ricarica.

Gli utenti potranno selezionare tre modalità di guida: Range, Tour e Performance. Ogni posizione del manettino andrà a modificare la strategia energetica, la potenza disponibile e la trazione per massimizzare l’autonomia, il comfort o le prestazioni. Inoltre, come ogni Ferrari che si rispetti, saranno presenti i paddle al volante che non permetteranno di cambiare le marce ma modulare coppia e potenza su cinque livelli progressivi.

Il prossimo appuntamento con la Ferrari Elettrica è fissato all’inizio del 2026, quando il Cavallino Rampante svelerà gli interni. La presentazione ufficiale è attesa nel corso dell’anno.