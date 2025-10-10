Passa a TIM: 200GB in 5G e minuti illimitati

TIM lancia una delle sue offerte più convenienti per chi desidera cambiare operatore e mantenere il proprio numero. Tale soluzione i fatti promette connettività 5G, servizi digitali evoluti e bonus esclusivi. La nuova promo per chi sceglie di passare a TIM propone 200GB in 5G, minuti illimitati e numerosi vantaggi extra, tra cui la possibilità di attivare la eSIM per un’esperienza immediata e senza tempi di attesa.

L’attivazione è semplice e completamente digitale. Basta selezionare l’operatore di provenienza sul sito ufficiale TIM, scegliere l’offerta e procedere con pochi passaggi. Gli utenti possono decidere se ricevere una SIM fisica tramite corriere o una eSIM via email, attivabile in pochi minuti grazie all’autenticazione con SPID o videoselfie. Il pagamento può essere effettuato online con carta di credito o in contanti al momento della consegna, garantendo sicurezza e flessibilità.

TIM 5G, eSIM e Perplexity Pro: tutti i vantaggi della nuova offerta mobile

Una delle principali novità riguarda la possibilità di sfruttare l’eSIM, la scheda virtuale che consente di attivare immediatamente la linea senza attendere la spedizione fisica. Con questa modalità, TIM punta a ridurre i tempi di consegna a zero, offrendo un servizio rapido e totalmente digitale.

L’offerta include anche assistenza continua tramite il servizio clienti 119, l’app MyTIM, l’area personale sul sito e la sezione dedicata all’assistenza tecnica. Grazie all’app, è possibile gestire in autonomia il traffico, le promozioni e i pagamenti, anche da smartwatch o tablet.

Un ulteriore incentivo arriva da TIM Party, il programma fedeltà che offre giga extra, sconti su smartphone e regali esclusivi. Tra questi emerge la possibilità di ottenere Perplexity Pro gratuita per un anno, un valore di 229€, che permette di utilizzare un’AI avanzata basata su Gemini, ChatGPT, Claude e DeepSeek. Un’opportunità pensata per chi vuole scoprire il potenziale delle IA generative, senza costi in più e senza rinnovo automatico.

TIM, poi, mette a disposizione offerte speciali per chiamate internazionali e soluzioni dedicate ai titolari di Partita IVA, con tariffe su misura per le esigenze professionali.