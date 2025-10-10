Notebook LENOVO quasi REGALATO su Amazon oggi

Una delle migliori occasioni degli ultimi mesi è attiva solo oggi su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter acquistare un notebook Lenovo, riuscendo a pagarlo decisamente meno del listino originario.

Il prodotto di cui oggi vi parliamo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display LCD da 15,6 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione in FullHD, ha cornici sufficientemente sottili, e oltretutto offre una buonissima gamma cromatica che copre perfettamente tutta la sua ampiezza. Il processore è un Intel N4500, componente di fascia indubbiamente bassa che comunque riesce ugualmente a garantire discrete prestazioni generali, con la possibilità di godere di una buona multimedialità e utilizzo in ambiente lavorativo.

La configurazione di base prevede inoltre la presenza di 8GB di RAM, quantitativo più che sufficiente per utilizzi basilari, e anche un SSD integrato da 256GB. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, se non la solita ottima presenza del centro di controllo dal quale poter controllare lo status in tempo reale del dispositivo stesso.

Notebook Lenovo con uno sconto importante su Amazon

Il prodotto presenta un prezzo tutt’altro che impossibile o irraggiungibile, se pensate che comunque può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a 275 euro. L’ordine lo potete completare collegandovi subito qui.

Al momento attuale l’unica colorazione acquistabile è la Grigio, con uno chassis realizzato interamente in plastica, ma che allo stesso tempo presenta una finitura opaca che ricorda vagamente il metallo, rendendolo decisamente più elegante alla vista.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con la consegna garantita entro pochi giorni dall’acquisto effettivo. La garanzia è della durata di 2 anni e copre tutti i difetti di fabbrica.