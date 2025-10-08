Lotus Esprit: 50 modelli tentano una reinterpretazione della vettura

Nel Regno Unito sta emergendo una nuova realtà destinata a catturare l’attenzione degli appassionati di auto sportive di lusso. Nel dettaglio, il marchio Encor punta ad unire la tradizione britannica alla tecnologia contemporanea. Fondato da un gruppo di professionisti con decenni di esperienza in case come Pagani, Koenigsegg, Aston Martin, Porsche e Lotus. Con tale iniziativa, Encor sceglie di puntare su un approccio che celebra la heritage e l’eccellenza meccanica. Il primo progetto dell’azienda, denominato Encor Series 1, è una rivisitazione moderna di una delle sportive più iconiche della storia britannica, la Lotus Esprit.

Lotus Esprit: ecco i dettagli della nuova vettura

L’idea non è solo quella di riproporre un modello storico. Ma di reinterpretarlo con materiali avanzati, design aggiornato e dotazioni tecnologiche che rispondono agli standard odierni. Ciò permette di mantenere il fascino classico della vettura originale, senza rinunciare a prestazioni e comfort moderni. Il progetto mira a preservare alcune peculiarità strutturali della versione storica. Mentre tutti gli altri elementi vengono rinnovati.

La Encor Series 1 si distingue per l’adozione di materiali leggeri e performanti, con una scocca interamente in fibra di carbonio. La struttura portante mantiene il celebre telaio “backbone”, una soluzione storica della Lotus. Mentre motore e sospensioni sono aggiornati per garantire dinamica di guida moderna e prestazioni elevate. L’aerodinamica è stata completamente ridisegnata con strumenti digitali, assicurando maggiore efficienza senza alterare l’identità visiva della vettura. Anche i fari, ora a LED a basso profilo, e gli interni, realizzati in pelle, Alcantara e alluminio lavorato, combinano stile classico e funzionalità contemporanea.

Nonostante le informazioni ufficiali sono ancora limitate a due immagini teaser, l’attesa è già alta. Il debutto della Encor Series 1 è previsto per novembre 2025, con una produzione strettamente limitata a cinquanta esemplari e un prezzo di partenza attorno ai 494.000 euro. Tale posiziona la vettura in una fascia di mercato esclusiva, rivolta a collezionisti e appassionati del settore.

Il progetto Encor solleva interrogativi più ampi sul futuro dell’industria automobilistica di lusso. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile e i veicoli elettrici dominano le conversazioni, iniziative come questa dimostrano che esiste ancora spazio per interpretazioni moderne di modelli classici. Non resta che attendere l’arrivo ufficiale della vettura nel mercato auto.