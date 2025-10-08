Idratazione high-tech: la bottiglia PRO 2 arriva negli Apple Store

Ammettiamolo: chi di noi non si è mai scordato dove ha lasciato la borraccia, la tazza o, peggio ancora, ha realizzato alle quattro del pomeriggio di aver bevuto solo un caffè? La disidratazione è un problema subdolo, spesso trascurato, ma che in realtà gioca un ruolo fondamentale nel nostro benessere quotidiano. E qui entra in scena HidrateSpark, l’azienda che da anni prova a risolvere questo problema con un pizzico di tech.

HidrateSpark PRO 2 integra Apple Find My per tracciare ogni sorso

Oggi, però, l’azienda ha fatto il salto di qualità, quello che la catapulta nell’Olimpo dei device che contano: il loro modello più evoluto, la PRO 2, è sbarcato negli Apple Store di tutto il mondo. E non è un caso. La borraccia si è guadagnata un posto in vetrina grazie a una mossa astuta: è la prima al mondo ad avere la tecnologia Apple Find My (Dov’è) integrata. In pratica, se la dimentichi in palestra o in ufficio, puoi rintracciarla con l’iPhone, come se fosse un paio di AirPods. Geniale, specialmente visto quanto costano!

Questi nuovi modelli sono stati pensati per chi è perennemente in movimento. La HidrateSpark PRO 2 è disponibile in due versioni, entrambe in bianco o nero: c’è la classica bottiglia, più snella, da circa 620 ml e con un pratico tappo chug (quello con il beccuccio), ideale da infilare nello zaino. Oppure c’è il bicchiere, più capiente (circa 890 ml), con manico e cannuccia rimovibile, perfetto per chi lavora alla scrivania o è sempre in macchina.

Ma il vero cuore pulsante di questa borraccia non è la forma, ma l’intelligenza. Il sistema SipSense è il segreto: un sensore potentissimo che traccia ogni singolo sorso che fai, senza mai sbagliare. Tutti i dati finiscono dritti dritti sull’app gratuita HidrateSpark, sincronizzata alla perfezione con l’ecosistema Apple. Il reminder più carino, però, resta la borraccia stessa: quando è ora di bere, si illumina. È un piccolo segnale visivo, discreto ma efficace, che ti strappa dalla tua concentrazione per ricordarti che è il momento di idratarti.

Come ha sottolineato Coleman Iverson, co-fondatore di HidrateSpark, questa integrazione nell’ecosistema di Cupertino non è solo una mossa commerciale, ma un passo avanti nella salute pubblica. L’idratazione è spesso “l’elemento trascurato”, eppure è cruciale non solo per il benessere quotidiano, ma anche nel trattamento di alcune patologie. Avere un tool così accessibile e ben integrato può fare una differenza enorme.

Per portarsi a casa questo pezzo di tecnologia, il prezzo è quello di un gadget premium: si parla di 79,95€ per la bottiglia e 89,95€ per il bicchiere. Non sono pochi, certo, ma stiamo parlando della prima borraccia che non perdi più (grazie a Find My) e che ti spinge attivamente a bere. Forse, il vero lusso è non doversi più preoccupare di bere abbastanza.