Samsung Find, in arrivo la condivisione della posizione via satellite

Samsung sta lavorando su una funzione che potrebbe trasformare il modo in cui gli utenti condividono la propria posizione. Si tratta della Modalità Satellite per l’applicazione Samsung Find, la quale ha preso il posto di SmartThings Find. La novità è stata scoperta all’interno della versione 1.8.00.16 da un utente, e i dettagli emersi mostrano un cambiamento importante.

Fino ad oggi, la condivisione della posizione dipendeva da rete cellulare o Wi-Fi. Ciò rappresentava un limite evidente. Poiché in assenza di connessione, il tracciamento si interrompeva, impedendo di aggiornare i dati in tempo reale. La nuova Modalità Satellite punta a superare questo ostacolo, garantendo continuità anche in situazioni di emergenza o in luoghi isolati. Una volta attivata, la posizione dell’utente verrebbe trasmessa ogni 15 minuti tramite rete satellitare, offrendo così un servizio sempre stabile.

Samsung Find: una funzione di sicurezza pensata per emergenze e viaggiatori

Secondo le prime analisi, la nuova opzione non si limiterà alla condivisione satellitare. In caso di fallimento, sarà infatti disponibile un fallback basato su un singolo messaggio SMS contenente la posizione. Pur non trattandosi di un aggiornamento in tempo reale, questa soluzione può rivelarsi fondamentale in contesti particolari. Basta pensare ai viaggi in zone remote o situazioni di pericolo in cui non si dispone di connettività tradizionale.

L’arrivo di questa funzione rappresenta un trend più ampio che vede i grandi produttori di smartphone integrare strumenti di comunicazione satellitare nei propri dispositivi e servizi. Dopo Apple con le chiamate di emergenza via satellite sugli iPhone, anche Samsung sembra pronta a spingersi in questa direzione.

Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio, ma il fatto che la funzione sia già stata individuata nel codice dell’app fa pensare a un debutto non troppo lontano. Insomma, Samsung Find, con la Modalità Satellite, potrebbe diventare un punto di riferimento per chi desidera maggiore affidabilità nella condivisione della posizione, indipendentemente da dove ci si trovi.