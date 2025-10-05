Garmin Vivoactive 6: fix per la batteria

Il Vivoactive 6 è arrivato sul mercato da pochi mesi, ma diversi utenti hanno segnalato un’autonomia ridotta rispetto alle specifiche promesse. Per uno smartwatch pensato a coprire fino a undici giorni, un calo improvviso rappresenta un problema serio. Garmin ha deciso di intervenire subito, mettendo a disposizione un aggiornamento in versione beta. Il nuovo firmware 15.05 introduce correzioni specifiche per la gestione energetica. La priorità è ridurre il consumo anomalo che molti utenti hanno riscontrato nell’uso quotidiano. Anche se si tratta di una versione beta, con possibili bug o instabilità, il fix per l’autonomia potrebbe rendere interessante provarla in anticipo. Indubbiamente un aumento delle prestazioni della batteria può interessare all’acquisto molti più utenti, e quindi, aumentare le vendite dell’azienda.

Le novità del firmware 15.05

Oltre al miglioramento dell’autonomia, il firmware introduce altre funzioni. Ora è possibile accedere al report mattutino e serale direttamente dal centro notifiche. Questa scelta rende più semplice consultare i dati giornalieri senza dover navigare tra i menu principali. È stato aggiunto anche il supporto al palming dello schermo. Basta coprire il display con la mano per uscire rapidamente da una notifica, una funzione che migliora la praticità d’uso. La modifica più attesa riguarda però la gestione energetica. L’aggiornamento risolve un bug che poteva causare un esaurimento troppo rapido della batteria. Con questa correzione, l’orologio dovrebbe tornare a garantire le prestazioni promesse al lancio. Garmin non ha ancora pubblicato un changelog ufficiale, ma il forum dedicato riporta queste novità sulla base delle segnalazioni degli utenti. È probabile che un documento ufficiale arrivi nelle prossime settimane.Per chi utilizza il Vivoactive 6 ogni giorno e ha riscontrato problemi di autonomia, questo firmware rappresenta un’opportunità. Chi preferisce invece la stabilità assoluta potrebbe attendere la versione stabile. In entrambi i casi, Garmin conferma l’impegno a migliorare costantemente l’esperienza utente.

