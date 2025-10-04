Imou: in Europa videocamere certificate da SGS

Attualmente, le minacce digitali sono sempre più pervasive. In tale contesto, la protezione dei dati personali diventa una priorità. A tal proposito, le videocamere di sicurezza non devono limitarsi a sorvegliare gli spazi fisici. Ma devono garantire che le immagini e i filmati rimangano privati. La crescente consapevolezza dei rischi legati a sistemi non adeguatamente protetti rende indispensabile valutare con attenzione le soluzioni disponibili. Ciò per assicurarsi che la tecnologia sia un vero alleato. E non una fonte di nuove preoccupazioni. Tra i produttori impegnati in tale direzione, Imou si distingue per un approccio che unisce design, performance operative e tutela dei dati personali.

Videocamere Imou: nuovi interventi per la sicurezza dei dati

L’azienda ha scelto di escludere l’accesso alle videocamere tramite browser, privilegiando l’utilizzo esclusivo dell’applicazione mobile collegata a server crittografati. Tale modello garantisce un livello di protezione più elevato, riducendo il rischio di accessi non autorizzati. Come sottolinea l’azienda stessa, nemmeno Imou può visionare le registrazioni dei propri clienti, trasformando la privacy da promessa a realtà concreta.

La validità di tale strategia è supportata da certificazioni europee che confermano la conformità dei prodotti agli standard di cybersicurezza. Le telecamere Imou hanno ottenuto le certificazioni EN 18031-1 e EN 18031-2, rilasciate da SGS Fimko Oy. Ovvero un organismo notificato secondo la Direttiva RED 2014/53/EU. Tali riconoscimenti rappresentano un sigillo di qualità per chi cerca soluzioni affidabili, in grado di tutelare non solo la sicurezza fisica degli ambienti, ma anche la riservatezza dei contenuti registrati.

In un contesto più ampio, la questione della protezione dei dati personali nelle tecnologie domestiche e professionali continua a evolversi. La crescente diffusione di dispositivi smart richiede un approccio consapevole da parte di produttori e utenti. Sottolineando così l’importanza di soluzioni che mettano la privacy al centro. Solo così la tecnologia può realmente diventare uno strumento di tutela contribuendo a costruire ambienti più sicuri e fidati.