Google Pixel 9a, occasione ASSURDA su Amazon: ottimo PREZZO per tutti

Il rapporto qualità/prezzo cui gli utenti possono scontrarsi in questi giorni è sicuramente uno dei migliori, proprio per la sua capacità di ridurre al massimo la spesa, senza andare a toccare minimamente la qualità generale del prodotto. In questi giorni su Amazon è possibile pensare di acquistare Google Pixel 9a, un device che costa meno di 500 euro, ma che ha tutte le carte in regola per districarsi in un mercato concorrenziale e ricco di alternative tra cui poter scegliere.

Disponibile dagli inizi del 2025, il prodotto in questione presenta un peso di 185,9 grammi e dimensioni che si aggirano attorno ai 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore, si tiene senza troppi problemi in mano, oltretutto dispone anche di un display relativamente piccolo, pari a 6,3 pollici di diagonale, sfrutta tecnologia P-OLED con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, raggiungendo anche densità di 422 ppi e soprattutto refresh rate a 120Hz (non dimenticatevi nemmeno la protezione Gorilla Glass 3).

Il processore è il Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock a 3,1GHz, passando anche per la solita GPU Mali-G715 MC7, oltre a una configurazione che prevede 8GB di RAM, con un quantitativo di memoria interna che dipende direttamente dalla variante che scegliete di acquistare. Il comparto fotografico è comunque di alto livello, considerando che parliamo di una coppia di sensori, con il principale da 48 megapixel e un ultragrandangolare da 13 megapixel.

Ricevete gratis le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, con anche i codici sconto gratis e tantissimi prezzi bassi tra cui poter scegliere.

Google Pixel 9a: ecco lo sconto da non perdere su Amazon

La promozione che potete cogliere al volo oggi è sicuramente una delle migliori di sempre, parte da un listino di 549 euro, per scendere di 180 euro e arrivare a portare il consumatore a dover sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 419 euro. Ordinatelo subito al seguente link.