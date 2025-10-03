Google annuncia l’arrivo del nuovo logo “sfumato”

In un panorama tecnologico in continua trasformazione, anche i loghi devono adattarsi ai nuovi cambiamenti. A tal proposito, la nuova “G” di Google, introdotta ufficialmente come marchio unico per i suoi prodotti, segna un passaggio importante. Ciò non tanto per il colore, ma per ciò che rappresenta. Per la prima volta dal 2015, l’azienda di Mountain View ha deciso di rivedere la propria immagine, adottando una soluzione grafica che abbandona la rigida separazione dei quattro colori. Ciò per lasciar spazio a una sfumatura continua. La nuova estetica vuole richiamare fluidità, movimento e capacità di adattamento. Non è un caso che lo stile cromatico riprenda quello già scelto per Gemini.

Google adotta ufficialmente la sua nuova “G”

Tale coerenza è evidente già in alcune piattaforme. L’app Google Home su iOS, ad esempio, mostra già una nuova icona dalle tinte morbide e cangianti. Ispirata a un effetto “Liquid Glass” che conferisce profondità e brillantezza. L’aggiornamento grafico, che presto approderà anche su Android, si installerà gradualmente, fino a coinvolgere l’intero ecosistema Google.

L’introduzione progressiva del nuovo logo in tutte le piattaforme, da Gmail a Drive, da Meet a Calendar, rafforza tale scelta strategica. La società non punta su un cambiamento improvviso, ma su un processo che accompagna gli utenti senza strappi. Rendendo familiare il nuovo linguaggio visivo passo dopo passo. Una decisione che tiene conto della sensibilità del pubblico: i loghi non sono semplici icone, ma veri segni di riconoscimento.

Se fino a ieri la forza del marchio risiedeva nella chiarezza e nella netta distinzione cromatica, oggi l’identità si sposta verso la continuità e l’armonia. Dietro tale scelta c’è la ricerca di una comunicazione capace di trasmettere non solo innovazione, ma anche stabilità e inclusività. In tale senso, la nuova “G” presentata da Google non chiude un capitolo, ma apre una nuova fase. La quale unisce estetica e visione tecnologica, accompagnando gli utenti verso un futuro sempre più integrato.