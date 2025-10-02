Xiaomi il segreto dietro i suoi modelli: ecco qual è

Quando Xiaomi annunciò l’ingresso nel settore automobilistico, il pubblico reagì con diffidenza. Sembrava un azzardo per un marchio legato agli smartphone. Poi arrivò la berlina elettrica SU7, seguita dal SUV Xiaomi YU7, accolti con entusiasmo immediato in Cina. Le vendite superarono ogni aspettativa e la popolarità crebbe in poche settimane. Una crescita fulminea che non passò inosservata. Ci si chiede ora se la stessa formula funzionerà anche in Europa, dove l’arrivo è fissato al 2027. Basterà il fascino di due modelli di successo per conquistare un mercato tanto diverso?

Il rispetto per Tesla

Durante un evento in patria, il CEO Lei Jun ha parlato senza filtri. Ha raccontato di aver acquistato tre Tesla Model Y all’inizio dell’anno. Ogni vettura è stata smontata con precisione, analizzando ogni componente. Una pratica normale tra costruttori, ma raramente ammessa con tanta franchezza. Non vi è stato alcun confronto aggressivo, al contrario, Lei Jun ha elogiato Tesla e le sue soluzioni tecniche, riconoscendone la forza. Un atteggiamento insolito in un settore spesso dominato da dichiarazioni di superiorità. Quale impatto avrà avuto questo studio sul progetto della Xiaomi YU7? E quanto delle scoperte finirà sulle future generazioni di modelli?

Tra Ferrari e futuro europeo Xiaomi

Non passò inosservata la comparsa di una Xiaomi SU7 Ultra all’uscita della sede Ferrari a Maranello. Le immagini fecero il giro della rete alimentando ipotesi. C’era chi parlava di un acquisto da parte del Cavallino per test interni, considerando i piani della casa di Maranello per la prima elettrica. Nulla fu confermato, ma la suggestione resta. Ogni mossa del colosso cinese sembra destinata a generare attenzione. Ora l’attesa è rivolta al 2027. L’arrivo in Europa sarà il vero banco di prova. Xiaomi riuscirà a ripetere lo stesso successo fuori dai confini cinesi? Le strade sembrano pronte, ma la risposta arriverà solo quando i motori elettrici inizieranno a girare anche sulle nostre strade.