Euronics: promo da urlare a squarciagola su tecnologia e gaming

Con Euronics trovate prezzi incredibili su TV, console, elettrodomestici, gadget tecnologici e accessori indispensabili per la casa

scritto da Rossella Vitale
Entrare da Euronics è come aprire una porta verso un mondo dove la tecnologia rende tutto più semplice e divertente. Ogni singola offerta cattura l’attenzione con novità pensate per facilitare la vita e allo stesso tempo garantirvi una convenienza super. Che si tratti di lavoro, studio, musica o relax, il negozio sa come farvi restare coinvolti. Basta uno sguardo ad una qualsiasi promo e vi sentirete coinvolti, come se ogni prodotto stesse sussurrando “prova anche me”. Qui la tecnologia non è lontana o complicata, ma pronta a diventare parte della vostra giornata, rendendo più facili le attività, più divertente il tempo libero e più piacevole ogni momento della casa.

Un mondo di offerte spaziali da Euronics

Da Euronics, il mondo del gaming è ricco di opzioni: la PlayStation 5 Digital Edition Slim a 399,99 euro, la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro garantiscono ore di divertimento per tutti. Per chi cura la casa, Euronics propone la Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, il Dyson V10 Absolute a 379 euro e la De Longhi Magnifica Start a 349 euro, strumenti che rendono più pratiche le attività quotidiane.

Le TV da Euronics offrono esperienze cinematografiche incredibili: il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro sono ideali per ogni tipo di intrattenimento. Da Euronics  le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro vi accompagnano in ogni momento. Ogni visita a Euronics diventa un’occasione per scoprire otto volte prodotti che combinano stile, tecnologia e utilità, senza complicazioni e con grande soddisfazione.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.